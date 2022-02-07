بريطانيا ترسل 350 عسكريا إضافيا إلى بولندا وسط التوترات حول أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي ماريوش بلاشتشاك الإثنين، أن بلاده سترسل 350 عسكريًّا إضافيًّا إلى بولندا للمساهمة بتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، في وقت يخشى فيه الغرب غزوًا عسكريًّا روسيًّا لأوكرانيا.

وقال والاس إن هؤلاء الجنود سينضمون إلى نحو 100 مهندس عسكري بريطاني منتشرين أساسًا في بولندا على الحدود مع روسيا، مشيرًا إلى أن انتشارهم يرمي «لإظهار أنه بوسعنا العمل معًا وإرسال إشارة قوية مفادها أن بريطانيا وبولندا تقفان جنبًا إلى جنب»، وفق «فراسن برس».

يشهد، الإثنين، حركة دبلوماسية مكثفة تهدف إلى محاولة نزع فتيل الأزمة المتعلقة بأوكرانيا؛ إذ يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن.

الغربيون يتهمون موسكو بحشد عشرات آلاف القوات على حدود أوكرانيا

ويتهم الغربيون موسكو بحشد عشرات آلاف القوات على حدود أوكرانيا استعدادا لغزوها، وهو ما تنفيه روسيا التي تشدد في المقابل على أنها لا تسعى سوى إلى ضمان أمنها.ويُتوقع أن يصل ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى موسكو بعد الظهر وقد يتواصل اجتماعه مع بوتين حتى المساء، على أن يُختتم بمؤتمر صحفي مشترك بحسب الإليزيه.

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وقالت الرئاسة الفرنسية، الجمعة، إن ماكرون وبوتين عازمان على «المضي إلى جوهر الأمور» خلال اجتماعهما، من خلال درس إجراءات «خفض التصعيد» في الأزمة على حدود أوكرانيا. وتحدث ماكرون الأحد مع بايدن هاتفيا. وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن الاتصال الذي استمر 40 دقيقة جزء من «منطق التنسيق» قبل زيارة الرئيس الفرنسي إلى موسكو ثم توجهه الثلاثاء إلى كييف حيث سيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أجرى ماكرون محادثات أيضا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ وزعماء دول البلطيق الثلاث، الرئيس الليتواني جيتانا نوسيدا ورئيسي وزراء لاتفيا كريسيانيس كارينز وإستونيا كاجا كالاس.