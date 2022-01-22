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89 قتيلا.. استمرار الاشتباكات بين «داعش» والقوات الكردية في سورية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 يناير 2022, 09:14 مساء
89 قتيلا.. استمرار الاشتباكات بين «داعش» والقوات الكردية في سورية
قوات سوريا الديمقراطية خلال الاشتباكات مع عناصر تنظيم داعش المتطرف بالحسكة. (الإنترنت)
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استمرت، السبت لليوم الثالث، المعارك بين مقاتلين من تنظيم «داعش» والقوات الكردية في شمال شرق سورية إثر هجوم لـ«المتطرفين» على سجن، وأسفرت حتى الآن عن سقوط 89 قتيلا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأكد مدير المرصد رامي عبدالرحمن أن الاشتباكات أدت إلى مقتل 28 عنصرًا من القوات الأمنية الكردية، و56 مقاتلًا من مقاتلي تنظيم «داعش» وخمسة مدنيين منذ بدء الهجوم على سجن غويران في مدينة الحسكة في شمال شرق سورية، بحسب «فرانس برس».

هجوم على سجن غويران الكبير في الحسكة
وأفاد المرصد أن «المتطرفين» هاجموا ليل الخميس - الجمعة سجن غويران الكبير في مدينة الحسكة الذي يضم آلافًا من عناصر التنظيم. وتحاول القوات الكردية احتواء هذا الهجوم الذي يعد الأكبر الذي يشنه تنظيم «داعش»  منذ دحره في سورية في مارس 2019.

وقالت قوات سورية الديمقراطية في بيان «اندلعت في ساعات الصباح الأولى من اليوم السبت 22 (يناير) اشتباكات عنيفة بين مقاتلينا ومرتزقة داعش من المهاجمين على سجن الصناعة - الغويران في الحسكة».

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وأضافت «تمكنت قواتنا وقوى الأمن الداخلي من استعادة السيطرة على عدة نقاط في الجهة الشمالية لأسوار السجن». وأشار المرصد إلى اعتقال مئات السجناء «من داعش بينما لا يزال العشرات منهم فارين» من دون تحديد العدد الإجمالي للسجناء الذين تمكنّوا من الهرب.

 اشتباكات في الجهة الشمالية
من جانبه، قال مدير المركز الاعلامي لقوات سورية الديمقراطية فرهاد شامي إن «الوضع الاستثنائي مستمر في السجن ومحيطه، وحاليًا هناك اشتباكات في الجهة الشمالية لمحيط السجن». 

وتبنى تنظيم «داعش» عبر حساب وكالة أعماق الدعائية التابعة له على تطبيق تليغرام «الهجوم الواسع» على السجن بهدف «تحرير الأسرى المحتجزين بداخله»، مشيرًا إلى أن «الاشتباكات لا تزال جارية في محيط السجن وأحياء أخرى».

ونشر التنظيم السبت شريطًا مصورًا عبر وكالة أعماق يظهر «متطرفين» يتسللون إلى السجن في بداية الهجوم ويطوقون ما بدا أنه مجموعة حراس، وتسببت المعارك باستمرار نزوح مئات المدنيين من الأحياء المحيطة بمناطق الاشتباكات، فيما تواجه العائلات الهاربة ظروف برد الشتاء الصعبة.

سجن الغويران «صيد ثمين»
تضم السجون الواقعة في المناطق الواسعة التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سورية نحو 12 ألف «متطرف» من نحو خمسين جنسية، وفق السلطات الكردية.  

ويرى الباحث في معهد «نيولاينز» في واشنطن نيكولاس هيراس في  أن تنظيم داعش «يحتاج إلى مزيد من المقاتلين». وأضاف أن «الهروب من السجون يمثّل أفضل فرصة لداعش لاستعادة قوته وسلاحه، وسجن الغويران صيد ثمين بسبب اكتظاظه».

في مارس 2019، أعلنت قوات سورية الديمقراطية والتحالف الدولي إسقاط «دولة الخلافة» التي أقامها تنظيم «داعش» على مساحات واسعة في العراق وسورية، وذلك بعد دحر آخر مقاتلي التنظيم «المتطرف» من آخر معقل له في بلدة الباغوز في شرق سورية.

ومنذ ذلك الحين، انكفأ مقاتلو التنظيم لكنهم تجمعوا ضمن خلايا متعددة في البادية السورية الممتدة بين محافظتي حمص في وسط سورية ودير الزور في الشرق على الحدود مع العراق.

اندلعت الحرب في سورية في مارس 2011 إثر قمع تظاهرات مؤيدة للديمقراطية، وباتت اكثر تشعبًا على مر السنوات وشاركت فيها قوى إقليمية ودولية وشهدت تصاعدًا لنفوذ «المتطرفين».

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