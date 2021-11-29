الداخلية الفرنسية: نريد اتفاقا بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 نوفمبر 2021, 08:26 مساء
سفينة تحمل مهاجرين عبر بحر المانش. (الإنترنت)

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الإثنين عن رغبة فرنسا في إبرام اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن الهجرة غير القانونية في بحر المانش، بعد حادث الغرق الذي أودى بحياة 27 مهاجرا.

وصرح دارمانان للصحافة «أننا بحاجة إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة» لأن «ذلك لا يمكن أن يكون مجرد اتفاق لإعادة قبول المهاجرين على الأراضي الفرنسية»، مضيفًا أن رئيس الوزراء جان كاستيكس سيبعث الثلاثاء رسالة إلى نظيره بوريس جونسون لاقتراح اتفاق. وأضاف أنه لن يكون هناك «إعادة نظر» في اتفاقيات توكيه حول الحدود الفرنسية البريطانية، وفق «فرانس برس».

 تعزيز مكافحة «شبكات المهربين» 
بدأ اجتماع أوروبي في كاليه أمس الأحد من أجل تعزيز مكافحة «شبكات المهربين»، إثر حادث غرق في المانش، لكن من دون البريطانيين الذين استبعدتهم فرنسا. يأتي هذا الاجتماع بعد أربعة أيام من أسوأ مأساة هجرة في القناة الفاصلة بين فرنسا والمملكة المتحدة بغرق قارب مطاط أودى بحياة ما لا يقل عن 27 شخصًا الأربعاء.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن «الوفيات كثيرة جدًا» و«لا يمكن أن نقبل وفاة أشخاص آخرين». وجاء تصريحه في مستهل الاجتماع عند الساحة الثالثة والنصف بعد الظهر مع الوزراء المسؤولين عن الهجرة من ألمانيا وهولندا وبلجيكا والمفوض الأوروبي للشؤون الداخلية ومديري وكالتي يوروبول وفرونتكس.

يحاول المهاجرون الوصول إلى الساحل الإنجليزي يوميًا تقريبًا على متن قوارب متداعية، وارتفع عدد عمليات العبور منذ العام 2018 نتيجة تشديد الرقابة على ميناء كاليه والنفق الرابط بين ضفتي القناة.  وأضاف دارمانان «أهم نقطة في هذا الاجتماع هي محاربة المهربين الذين يلعبون بحدودنا ودولنا» والذين «يضعون تجارتهم قبل حياة البشر».

الاجتماع من دون بريطانيا وهي دولة معنية بالمشكلة
ويعقد الاجتماع من دون بريطانيا وهي دولة معنية بالمشكلة. فقد ألغى دارمانان مشاركة نظيرته بريتي باتيل الجمعة ردًا على رسالة نشرها رئيس الوزراء بوريس جونسون مساء الخميس على تويتر يطلب فيها من باريس استعادة المهاجرين الذي تمكنوا من دخول بريطانيا بطريقة غير قانونية، إضافة إلى تسيير دوريات مشتركة على الساحل الشمالي لفرنسا.

وصرَّح وزير الصحة البريطاني ساجد جويد الأحد عبر سكاي نيوز «هذا بالضبط ما علينا القيام به». وأضاف: «سياستنا واضحة جدًا: يجب أن تتوقف هذه المراكب. لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا. نحتاج إلى تعاون الفرنسيين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت.. مباراة «الأهلي بنغازي 3-1 شباب الجبل» في الدوري الليبي
رياضة محلية
«ليكيب» الفرنسية: الأقرب لـ«بالون دور» ميسي وليفاندوفسكي وبنزيما.. وصلاح خارج ...
رياضة عالمية
فندق الرئيس الأميركي السابق يغلق أبوابه في واشنطن
دولى
ريما أول سائقة سعودية سفيرة لجائزة «فورمولا 1»
رياضة عالمية
لبنان: إغلاق لطرقات احتجاجا على الانهيار الاقتصادي
اقتصاد
«نيسان» تخطط لجعل السيارات الكهربائية نصف مبيعاتها بحلول 2030
اقتصاد
السياحة العالمية تخسر تريليونَي دولار في العام 2021 بسبب «كورونا»
اقتصاد
كاركاتير خيري - «أوميكرون»
كاريكاتير
مصر تسمح للفئة العمرية من 12-15 عاما بتلقي لقاح فايزر المضاد لـ«كورونا»
عربى
«فرانس برس»: قبول طعن قضائي ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية
ليبيا
قناة «WTV» تبث 5 مباريات في الدوري الليبي بالأسبوع الثاني بعد تأجيل ديربي ...
رياضة محلية
اتهام شركة فرنسية بخرق حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
انتخابات الرئاسة.. هل تشهد أسبوع الحسم وتجاوز العراقيل؟
ليبيا
الأشد عدوى حتى الآن.. كل ما تحتاج معرفته عن متحور «كورونا» الجديد
طب وصحة
السفارة التركية تحدد أماكن تقديم طلبات التأشيرة في ليبيا
ليبيا
رواتب الموظفين تبدأ بـ750 دينارا و20 ألفا لرئيس الدولة
ليبيا
جريدة «الوسط»: كوبيش و«الاستبعاد» يضعان الانتخابات أمام كل الاحتمالات
ليبيا
كاركاتير خيري - ساحر الانتخابات
كاريكاتير
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«فيفا» يعلن الموعد الرسمي لكأس العالم للأندية في الإمارات