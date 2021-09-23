أميركا تجيز إعطاء جرعة ثالثة من لقاح «فايزر» للمسنين والمعرضين للخطر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 سبتمبر 2021, 09:12 صباحا
لقاح فايزر، (أرشيفية: ا ف ب)

أجازت الولايات المتّحدة إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر المضادّ لفيروس «كورونا» المستجد للأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاما فأكثر، وأولئك «المعرّضين للخطر»، بحسب ما أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

وقالت الإدارة في بيان إنّه يمكن إعطاء هذه الجرعة المعزّزة للأشخاص الذين ينتمون لهاتين الفئتين بعد مرور ستّة أشهر على تلقّيهم الجرعة الثانية، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت أنّ أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً يمكن إعطاؤهم جرعة ثالثة من اللقاح إذا كان هناك «خطر مرتفع» بأن يصابوا بأحد الأعراض الحادّة للمرض، أو إذا كان «تعرّضهم المتكرّر» للفيروس يجعلهم عرضة «لخطر مرتفع بحدوث مضاعفات خطيرة» متعلّقة بالمرض.

ونقل البيان عن جانيت وودكوك، رئيسة إدارة الغذاء والدواء بالإنابة، قولها إنّ هذه الفئة تشمل «العاملين في مجال الصحّة والمعلّمين وموظّفي المدارس والعاملين في محلات السوبرماركت وفي ملاجئ المشرّدين والسجون، وغيرهم».

ورّغم أنّ هذه الفئة تبدو واسعة النطاق، فإنّ هذا القرار يمثّل انتكاسة لإدارة الرئيس جو بايدن التي أعلنت في منتصف أغسطس أنّ السلطات الأميركية ستسمح بإعطاء الجرعة المعزّزة لجميع البالغين.

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