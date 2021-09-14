مصرع شاهد في قضية «فساد نتانياهو» بتحطم طائرة باليونان

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو في الكنيست. 2 سبتمبر 2021.(أ ف ب)

أعلنت اليونان، الثلاثاء، أنها ستفتح تحقيقًا في حادث تحطم طائرة خاصة وقع، الإثنين، قرب جزيرة ساموس، وأودى بحياة إسرائيلي كان من المقرر، بحسب النيابة الإسرائيلية، أن يدلي بشهادته في محاكمة رئيس الوزراء السابق لدولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال رئيس المكتب الوطني للتحقيق في الكوارث الجوية والأمن الجوي، يوانيس كونديليس، لوكالة «فرانس برس»، إن «صيادًا محليًا أفاد بوقوع انفجار ضخم تلاه آخر صغير»، مضيفًا: أن «الحطام سيكشف إذا جرى الأمر على هذا النحو»، مشيرًا إلى أن حطام الطائرة يقع حاليًا على عمق 33 مترًا.

وتُوفي زوجان إسرائيليان، مساء الإثنين، في حادث تحطم الطائرة أحادية المحرّك من طراز «سيسنا سي182»، قرب مطار جزيرة ساموس اليونانية، وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الضحيتين هما حاييم وإستير جيرون، وهما زوجان من تل أبيب يبلغان من العمر 69 عامًا، وكان من المقرر أن يدلي حاييم جيرون، وهو نائب مدير سابق في وزارة الاتصالات الإسرائيلية، بشهادته في محاكمة بنيامين نتانياهو، وفق ما ذكر ناطق باسم مكتب المدعي العام في دولة الاحتلال الإسرائيلي لوكالة «فرانس برس».

ويواجه رئيس الوزراء السابق بدولة الاحتلال الإسرائيلي تهمًا بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة ومنح امتيازات لأقطاب إعلامية لقاء تغطية إعلامية مواتية، واتهم الادعاء نتانياهو، أثناء محاكمته في أبريل، باستخدام سلطته بـ«شكل غير مشروع» في إطار منافع متبادلة مع عدد من أقطاب الإعلام، وأشارت النيابة الإسرائيلية إلى أنه كان من المقرر أن يدلي حاييم جيرون بشهادته حول أمور قانونية.

وقالت هيئة الطيران المدني اليونانية إن الطائرة أقلعت من حيفا في رحلة خاصة واختفت عن الرادار قبل وقت قصير من هبوطها المقرر في مطار ساموس، وأوضحت وسائل الإعلام أن جثّتي القتيلين نقلتا إلى مدينة بيثاغوريو على ساحل جزيرة ساموس.

من المقرر أن يتوجه فريق من الخبراء إلى ساموس، الأربعاء، لتفقد حطام الطائرة التي وقعت على بعد كيلومترين من المطار، بحسب كونديليس الذي «يأمل» أن يتمكن من تقديم إيضاحات حول أسباب الحادث خلال أسبوعين.