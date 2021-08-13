مسؤول في الحزب الجمهوري: سياسة بايدن «المتهورة» تدفع أفغانستان لكارثة هائلة

الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)

انتقد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل سياسات الرئيس جو بايدن «المتهورة» تجاه أفغانستان، في وقتٍ تعمل الولايات المتحدة على إجلاء موظّفي سفارتها في مواجهة تقدّم طالبان.



وقال ماكونيل في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، الجمعة إن «أفغانستان تتجه نحو كارثة هائلة ومتوقّعة ويمكن تفاديها، معتبرا أن إدارة بايدن هبطت بالمسؤولين الأميركيين إلى درجة «مناشدة المتطرفين الإسلاميين لتجنب سفارتنا بينما يستعدون للسيطرة على كابل».

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