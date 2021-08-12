تحذير أوروبي لـ«طالبان».. وبريطانيا تنشر 600 جندي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 أغسطس 2021, 10:19 مساء
عناصر من قوات الأمن الأفغانية ينتشرون أمام المسجد الأزرق في هرات، 20 يوليو 2021. (أف ب)

حذر الاتحاد الأوروبي حركة طالبان من أنها ستواجه عزلة دولية إذا استولت على السلطة في أفغانستان من خلال العنف، بينما أعلنت الحكومة البريطانية نشر 600 جندي لمساعدة مواطنيها على المغادرة.

ويوسع متمردو حركة طالبان سيطرتهم في أفغانستان، فيما قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان اليوم الخميس إنه «إذا تم الاستيلاء على السلطة بالقوة وإعادة تأسيس إمارة إسلامية، فإن طالبان ستواجه عدم الاعتراف والعزلة ونقص الدعم الدولي واحتمال استمرار النزاع وعدم الاستقرار الذي طال أمده في أفغانستان»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

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من جانبها، أعلنت المملكة المتحدة إنها ستنشر بشكل موقت نحو 600 جندي في أفغانستان لمساعدة المواطنين البريطانيين على مغادرة هذه الدولة أمام تقدّم حركة طالبان.

وأوضح وزير الدفاع البريطاني بن والاس في بيان «لقد سمحت بنشر عسكريين إضافيين لدعم الوجود الدبلوماسي في كابل، ومساعدة الرعايا البريطانيين على مغادرة البلاد وتعزيز نقل افغان خاطروا بحياتهم سابقا أثناء خدمتهم إلى جانبنا».

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