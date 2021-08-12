البنتاغون: لن نستخدم مطار كابل لشن هجمات جوية

وحدة من الحرس الوطني الأميركي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن قواتها البالغ قوامها 3 آلاف جندي والتي سيتم نشرها في مطار كابل للمساعدة في إجلاء موظفي السفارة من أفغانستان، لن تشن هجمات على حركة طالبان.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع جون كيربي، اليوم الخميس: «لا خطط ولا نقاش حول استخدام مطار حامد كرزاي الدولي كقاعدة لشن غارات جوية في أفغانستان وحولها»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضح كيربي أن الدفعة الأولى ستتألف من ثلاث كتائب مشاة موجودة حاليا في منطقة مسؤولية القيادة المركزية، وستنتقل إلى مطار حامد كرزاي في غضون 24 إلى 48 ساعة المقبلة.