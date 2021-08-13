«طالبان» تعلن السيطرة على ثاني أكبر مدينة في أفغانستان

مقاتلون أفغان يراقبون التحركات تحسبا لهجوم من طالبان في ولاية بلخ، 15 يوليو 2021. (فرانس برس)

أعلنت حركة طالبان، اليوم الجمعة، أنّها استولت على قندهار، ثاني أكبر مدينة في أفغانستان، ما يترك العاصمة فقط وبعض الجيوب حولها تحت سيطرة قوات الحكومة الأفغانية.

وقال ناطق باسم الحركة عبر حساب موثق على تويتر أنه «تم فتح قندهار بالكامل. المجاهدون وصلوا إلى ساحة الشهداء في المدينة". وقد أيّد أحد سكان المدينة هذه المزاعم بقوله لوكالة «فرانس برس» إن القوات الحكومية يبدو أنّها انسحبت جماعيّاً إلى منشأة عسكرية خارج المدينة.

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وحذر الاتحاد الأوروبي حركة طالبان من أنها ستواجه عزلة دولية إذا استولت على السلطة في أفغانستان من خلال العنف، بينما أعلنت المملكة المتحدة إنها ستنشر بشكل موقت نحو 600 جندي في أفغانستان لمساعدة المواطنين البريطانيين على مغادرة هذه الدولة أمام تقدّم حركة طالبان. وأوضح وزير الدفاع البريطاني بن والاس في بيان «لقد سمحت بنشر عسكريين إضافيين لدعم الوجود الدبلوماسي في كابل، ومساعدة الرعايا البريطانيين على مغادرة البلاد وتعزيز نقل افغان خاطروا بحياتهم سابقا أثناء خدمتهم إلى جانبنا». ويوسع متمردو حركة طالبان سيطرتهم في أفغانستان، فيما قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان اليوم الخميس إنه «إذا تم الاستيلاء على السلطة بالقوة وإعادة تأسيس إمارة إسلامية، فإن طالبان ستواجه عدم الاعتراف والعزلة ونقص الدعم الدولي واحتمال استمرار النزاع وعدم الاستقرار الذي طال أمده في أفغانستان»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس». البنتاغون: لن نستخدم مطار كابل لشن هجمات جوية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن قواتها البالغ قوامها 3 آلاف جندي والتي سيتم نشرها في مطار كابل للمساعدة في إجلاء موظفي السفارة من أفغانستان، لن تشن هجمات على حركة طالبان. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع جون كيربي، اليوم الخميس: «لا خطط ولا نقاش حول استخدام مطار حامد كرزاي الدولي كقاعدة لشن غارات جوية في أفغانستان وحولها»، وفق وكالة «فرانس برس». وأوضح كيربي أن الدفعة الأولى ستتألف من ثلاث كتائب مشاة موجودة حاليا في منطقة مسؤولية القيادة المركزية، وستنتقل إلى مطار حامد كرزاي في غضون 24 إلى 48 ساعة المقبلة.