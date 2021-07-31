فرنسا.. 200 ألف متظاهر احتجاجا على الشهادة الصحية

شرطيون يوقفون محتجًّا خلال تظاهرة احتجاجًا على إلزامية الشهادة الصحية في باريس. (أ ف ب)

تظاهر أكثر من 200 ألف شخص السبت احتجاجا على توسيع نطاق الشهادة الصحية في عدة مدن في فرنسا للمرة الثالثة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لأرقام وزارة الداخلية.

عشية هذه التعبئة، توقعت السلطات مشاركة 150 ألف شخص. والسبت الماضي جمعت الاحتجاجات 161 ألف شخص و110 آلاف قبل أسبوع، وفق «فرانس برس».

وفي باريس، شهدت تظاهرة أولى شارك فيها آلاف الأشخاص صدامات مع قوات الأمن.

وقبل انطلاق المتظاهرين، انتقد جيروم رودريغز أحد قادة حركة «السترات الصفر» المناهضة للسياسة الاجتماعية للحكومة، «أعضاء الحكومة والإعلاميين الذين يحاولون اقناعنا بفعالية لقاح دون امتلاك أي دليل».

وتم حشد أكثر من ثلاثة آلاف من عناصر الشرطة والدرك للإشراف على المسيرات، بعد أسبوع من نزول المتظاهرين إلى جادة الشانزليزيه التي أُغلقت منافذها السبت.

جبناء

واستقطبت التظاهرة في رين (غرب) 2900 شخص «دون تسجيل حوادث حتى الآن»، بحسب ما صرحت به مديرية الأمن لوكالة «فرانس برس» بعد الظهر، ما يشكل زيادة في التعبئة مقارنة بالسبت الماضي (2200 شخص).

وفي مدن الجنوب الشرقي، أحصت السلطات أكثر من 20 ألف شخص، لا سيما في مدينتي مونبيلييه (8500) ونيس (6500). وكتب على إحدى اللافتات: «الرئيس والنواب وأعضاء مجلس الشيوخ والعلماء والصحفيون جميعهم جبناء» وعلى أخرى «لست حقل تجارب».

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وفي ليل (شمال)، سار أكثر من ألفي شخص بينهم عديد «السترات الصفر» وهم يهتفون «الحرية، الحرية» أو «لا نريد الشهادة الصحية ولا الشهادة القسرية». وصادق البرلمان الفرنسي الأحد الماضي بشكل نهائي على الشهادة الصحية التي تفرض إبراز شهادة تطعيم كاملة ضد «كوفيد-19» أو فحص سلبي حديث العهد.

تفشي «كورونا»

وتشهد البلاد حاليًا تفشيًا للوباء (أكثر من 24300 حالة جديدة الجمعة) خصوصا في المناطق السياحية جراء متحورة دلتا الشديدة العدوى. وتسبب فيروس كورونا بوفاة 111855 شخصًا في فرنسا منذ بداية تفشي الوباء.

والشهادة الصحية المعمول بها في الأماكن الثقافية والترفيهية منذ 21 يوليو، تم توسيعها لتشمل المقاهي والمعارض والمطاعم والقطارات اعتبارًا من 9 أغسطس.

وأظهرت دراسة، نشرت الجمعة، أن الأشخاص غير الملقحين ضد «كوفيد -19» يمثلون نحو 85% من المرضى في المستشفيات في فرنسا، بما في ذلك في العناية المركزة و78% من الوفيات ناجمة عن الفيروس. وبات أكثر من 50% من سكان فرنسا هذا الأسبوع ملقحين بالكامل.