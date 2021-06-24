بايدن يعلق على وقف صحيفة في هونغ كونغ

الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أنه «يوم حزين لحرية الإعلام في هونغ كونغ والعالم» بعدما أُرغمت صحيفة «آبل ديلي» المؤيدة للديموقراطية في هونغ كونغ على التوقف عن الصدور بسبب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض، حسب وكالة «فرانس برس»: «لقد وصل القمع المكثف من جانب بكين إلى مستوى جعل (صحيفة) آبل ديلي، وهي معقل ضروري للغاية للصحافة المستقلة في هونغ كونغ، تتوقف عن الصدور... على بكين أن تكفّ عن استهداف الصحافة الحرة وتفرج عن الصحفيين والمسؤولين في وسائل الإعلام الذين اعتُقلوا. وشدّد على أن «عمل الصحافة ليس جريمة».

الجريمة.. الدفاع عن الديمقراطية

وأوقفت «آبل ديلي» ليل الخميس الجمعة صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها المحلي. وصار أكثر من الف شخص بينهم نحو 700 صحفي عاطلين عن العمل، وكانت الصحيفة في مرمى سهام بكين بسبب دعمها لحركة الاحتجاج المطالبة بالديموقراطية في هونغ كونغ وانتقادها قادة الصين. وكان مالك الصحيفة جيمي لاي الموقوف حاليا في السجن لانخراطه في التظاهرات المؤيدة للديموقراطية عام 2019، وجهت إليه التهم بموجب قانون الأمن القومي ويواجه خطر السجن مدى الحياة.

لكن الفصل الأخير للصحيفة التي تأسست قبل 26 عاما كان الأسبوع الماضي حين دهمت الشرطة قاعة تحريرها وصادرت أجهزة كومبيوتر وأوقفت كبار مسؤوليها وجمّدت أصولها.وعطلت هذه الخطوة الصحيفة عن مواصلة عملها أو دفع رواتب موظفيها. وأعلن المحررون أنهم سيطبعون الخميس مليون للعدد الأخير وهو رقم كبير نظرا لعدد سكان هونغ كونغ البالغ 7,5 مليون نسمة.