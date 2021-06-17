«بوكو حرام» تختار خليفة لزعيمها أبو بكر الشكوي بعد «انتحاره» في معركة مع «داعش»

صورة مأخوذة من فيديو نشره تنظيم بوكو حرام تظهر زعيم الجماعة أبو بكر الشكوي. (أ ف ب)

أكّدت جماعة بوكو حرام «المتطرفة» النيجيرية مقتل زعيمها التاريخي أبو بكر الشكوي الذي قالت مصادر عدّة إنّه قضى في معركة مع تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا، الجماعة «المتطرفة» الأخرى المنافسة لها، وذلك في رسالة مصوّرة لخليفته.

وفي هذا التسجيل المصوّر القصير يقول باكورا مودو، الزعيم الجديد لجماعة بوكو حرام واسمها الرسمي «جماعة أهل السنّة للدعوة والجهاد»، مخاطباً مقاتليه «لقّنوا الكفار دروسا في ساحات الوغى ليعملوا أنّ الإمام، رحمه الله رحمة واسعة وجعله من سادات الشهداء، ما خلّف بنات بل خلّف رجالاً»، بحسب «فرانس برس».

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وفي التسجيل الذي حصلت عليه الوكالة الفرنسية من مصدر مقرّب من «بوكو حرام » وأكّد لها صحّته مصدر محلّي آخر شنّ خليفة الشكوي هجوماً على زعيم تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا أبو مصعب البرناوي «هذا الغويّ الضالّ».

ويأتي تأكيد الجماعة مقتل زعيمها بعد عشرة أيام من إعلان زعيم تنظيم «داعش» في غرب إفريقيا أبو مصعب البرناوي في تسجيل صوتي أنّ الشكوي انتحر بتفجير نفسه كي لا يقع في أسر التنظيم.

ويومها قال البرناوي إنّه أرسل مقاتلين إلى جيب بوكو حرام في غابة سامبيسا، فعثروا على الشكوي واشتبكوا معه بالأسلحة النارية قبل أن ينتحر خشية وقوعه بين أيديهم.

وانقسمت جماعة بوكو حرام عام 2016 إلى قسمين، من جهة الفصيل التاريخي بقيادة أبو بكر الشكوي الذي يسيطر على المنطقة المحيطة بغابة سامبيسا ومن جهة أخرى تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا المعترف به من قبل تنظيم «داعش» والذي بات يهيمن في شمال شرق نيجيريا حيث يشنّ هجمات واسعة النطاق على الجيش النيجيري.