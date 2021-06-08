مقتل زعيم «بوكو حرام».. ضربة قاسمة للتنظيم لكنها لا تطوي صفحة الحركة «الإرهابية»

أبوبكر شكوي زعيم جماعة «بوكو حرام». (الإنترنت)

بعد أكثر من عشر سنوات من التمرد، يوجه مقتل أبوبكر شكوي ضربة قاسمة لجماعة «بوكو حرام»، لكنه لا يطوي صفحة الحركة «الإرهابية» في شمال شرق نيجيريا، حيث يعزز تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا مواقعه فيما تدور معارك بين فصائل متنافسة.

قبل أسبوعين، أعلنت وسائل إعلام نيجيرية مقتل زعيم جماعة «بوكو حرام» أبوبكر شكوي، وأكدت مصادر مقربة من الاستخبارات لوكالة فرانس برس أنه انتحر في منتصف مايو لتجنب أن يعتقله مقاتلون من تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا، الذين كانوا قد شنوا هجوما على معقل الجماعة، غابة سامبيسا. وسبق أن أُعلن مرارا بشكل خاطئ في الماضي مقتل زعيم بوكو حرام، خصوصا من جانب الجيش النيجيري، وفق «فرانس برس».

لكن في نهاية الأسبوع الماضي، أكد تسجيل صوتي لتنظيم الدولة الإسلامية أخيرا مقتل أبوبكر شكوي الذي أثار تنديدا دوليا العام 2014، عندما خطفت جماعة بوكو حرام أكثر من 300 فتى في شيبوك. ومنذ بدء التمرد العام 2009، قُتل ما لا يقل عن 40 ألف شخص وأرغم أكثر من مليوني شخص على الفرار من منازلهم.

«نهاية حقبة»

قال مدير مركز التحليل الأمني «مودرن سيكيوريتي كونسالتينغ غروب» يان سان بيار «رمزيا، إنها نهاية حقبة، كانت سنوات التمرد الـ12 محددة بجزئها الأكبر من قبل أبوبكر شكوي».

وأضاف: «مع مقتل شكوي، باتت بوكو حرام بحكم الأمر الواقع ميتة، لأن كل شيء كان يدور حوله، كانت هناك عبادة قوية جدا لشخصه، كان لديه تفسيره الراديكالي للغاية الذي أدى إلى انشقاق جماعته».

العام 2015، بايعت بوكو حرام تنظيم «داعش» وأصبحت منضوية تحت جناح تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا، لكن بعد مرور عام، أطاح التنظيم بأبوبكر شكوي متهما إياه بجرائم قتل مدنيين مسلمين.

تقاسم المساحات

منذ ذلك الحين، أصبح التنظيم والجماعة متخاصمين وتقاسما مساحات شاسعة في شمال شرق نيجيريا. رغم وفاة زعيمها التاريخي، ترفض خلية موالية لشكوي تسمى «جماعة باكورا» تعد مئات العناصر وتتمركز على ضفاف بحيرة تشاد، الخضوع لتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا، خلافا لمعظم الخلايا المتمركزة في غابة سامبيسا.

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وأوضح جايكوب زين الباحث في مؤسسة «جايمستاون» ومقرها واشنطن، أن «بعض الفصائل لا تزال مخلصة له وتقاوم تنظيم داعش في غرب أفريقيا». وأضاف: «هناك حاليا مواجهات بين تنظيم داعش في غرب أفريقيا وجماعة باكورا، هم أقوياء إلى حد ما ويمكنهم أن يقاوموا».

«كابوس»

مع مقتل شكوي في غرب أفريقيا، وهو أصلا التنظيم المسيطر في المنطقة منذ سنوات، على استيعاب مقاتلي بوكو حرام، ما قد يمثل مشكلة أمنية خطيرة للمنطقة.

يشير الباحث في المركز الفرنسي للبحث العلمي فانسان فوشيه إلى أن «شكوي استقطب الانتباه بسبب طيشه وعنفه الشديد، لكن تنظيم داعش في غرب أفريقيا يمثل خطرا أكبر بكثير للدول المحيطة ببحيرة تشاد، لأنه تدرب وتحسن بشكل جزئي بمساعدة تنظيم داعش».

في السنوات الأخيرة، شن تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا معظم الهجمات الكبيرة المنهجية والاستراتيجية ضد العسكريين في المنطقة، لا جماعة شكوي التي تهاجم في أغلب الأحيان أهدافا مدنية.

خبيث ومخطِط

وأعرب مسؤول أمني في المنطقة فضل عدم الكشف عن اسمه، عن القلق نفسه. وقال: «لا أرى مقتل شكوي بمثابة انتصار في الحرب ضد الإرهاب في شمال شرق البلاد. على العكس، قد يصبح الوضع أسوأ».

وأضاف: «تنظيم داعش في غرب أفريقيا خبيث ومخطِط ومدرب بشكل أفضل ومسلح بشكل أفضل، لدى المقاتلين علاقات مع تنظيم داعش في الخارج والآن سيطر التنظيم على الغابة، نيجيريا باتت تواجه مشاكل أشد خطورة». إضافة إلى ذلك، أعرب المسؤول عن قلقه حيال عملية الاستقطاب التي يقودها التنظيم في منطقة بحيرة تشاد.

مؤخرا، حث «المتطرفون» المدنيين على العودة إلى أراضيهم لممارسة الصيد والتجارة كما يشاؤون. ويقول: «إنه توجه خطير، يحاولون باتقان كسب قلوب السكان المحليين وإعادتهم، في مواجهة نيجيريا وقواتها الأمنية». ويضيف: «في حال كسبوا رهانهم، سيكون ذلك كابوسا».