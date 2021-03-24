الجزائر: تقرير ستورا عن مصالحة الذاكرة «علاقة ثنائية فرنسية-فرنسية»

جزائري يلقي التحية أمام رفات المناضلين الـ24، صورة اُلتُقطت في 4 يوليو 2020 (أ ف ب)

اعتبر المدير العام للأرشيف الوطني الجزائري والمستشار الرئاسي المكلف الذاكرة، عبد المجيد شيخي، في مقابلة تلفزيونية، أن التقرير الذي أعده المؤرخ الفرنسي بنيامين ستورا حول مصالحة الذاكرة بين فرنسا والجزائر هو «علاقة ثنائية فرنسية - فرنسية» لأن الجزائر لم تبلغ به رسميًّا.

وشيخي الذي يعتبر النظير الجزائري لستورا، قال خلال حلقة بعنوان «الجزائر وفرنسا: ذاكرة الاستعمار» بثتها قناة «الجزيرة» القطرية، الإثنين الماضي، «ليس لدي تقييم لتقرير ستورا لأنني أعتبر هذا التقرير تقريرًا فرنسيًّا طلبه رئيس الدولة الفرنسية من أحد مواطنيه ليعطيه رأيًّا في ما يسميه بتهدئة الخواطر أو تهدئة الذاكرة»، وفق «فرانس برس».

علاقة ثنائية فرنسية-فرنسية

وأضاف شيخي: «الأمر يتعلق إذًا بعلاقة ثنائية فرنسية - فرنسية». وتابع: «لم يبلَّغ لنا هذا التقرير بصورة رسمية حتى نكون على الأقل ملزمين، ولو معنويًّا، بأن نجيب عن ما جاء فيه، وبالتالي فهو بالنسبة لنا رسميًّا وكأنه غير موجود». وبالفعل، لم يصدر أي موقف جزائري رسمي على هذا التقرير حتى اليوم.

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، كلف في يوليو شيخي العمل مع ستورا على ذاكرة الاستعمار (1830-1962) وحرب الجزائر (1954-1962) بهدف تحقيق مصالحة ذاكرة بين البلدين في ملف لا يزال يعتبر حلقة مؤلمة للغاية في أذهان الملايين من الفرنسيين والجزائريين.

استرداد «كامل» الأرشيف العائد للحقبة الاستعمارية

وخلال الحلقة التلفزيونية التي بثت على مدى 50 دقيقة، جدد شيخي المطالبة باسترداد «كامل» الأرشيف العائد للحقبة الاستعمارية. وقال: «ما وقع بالنسبة للجزائر في ما يتعلق بتراثها التاريخي وتراثها الفكري وتراثها الفني، أعتقد أن القليل من البلدان تعرضت لهذا، وبالتالي، أكاد أقول إننا عاجزون عن إيصال التاريخ إلى مواطنينا حتى يكونوا على بينة من أمرهم ويكونوا عارفين بما وقع في بلدهم ليستقوا منه الدروس والعِبر ليبنوا الجزائر الجديدة». وأضاف: «ما سُلب منا لا بد أن يعود».

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وإذ ذكَّر شيخي بأن «رئيس الجمهورية قال في عديد المناسبات إننا نريد أن يطلَّع شعبنا على كل التاريخ من دون استثناء ودون تمليق ولا تذويق. نريد أن نصل إلى الحقيقة التاريخية. لكن كيف نصل إلى التاريخ وجل تاريخنا موجود في مخازن فرنسية وأجنبية أخرى؟!».

وهذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها شيخي، المحارب السابق في حرب الاستقلال، انتقادات حادة لفرنسا وللطريقة التي صاغت بها تاريخ الجزائر.

الجدل والانتقادات

وخلال ملتقى عُقد يوم الجمعة في الهامل (250 كلم جنوب شرق العاصمة الجزائر) دعا شيخي «الباحثين والمؤرخين إلى الخروج عن المدرسة الفرنسية في البحث التاريخي من خلال انتهاج تحليل حقيقي يفضي إلى كشف الحقائق لأن تلك المدرسة عملت على تحوير وطمس كل ما يتعلق بالجزائر»، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية.

وما زال التقرير الذي رفعه ستورا إلى ماكرون في 20 يناير يثير الكثير من الجدل والانتقادات في وسائل الإعلام وبين المؤرخين في كل من فرنسا والجزائر. وكان الانتقاد الأكبر في الجزائر هو عدم توصية ستورا في تقريره بضرورة تقديم فرنسا «إعتذارًا» إلى الجزائر على ما أصاب شعبها خلال الحقبة الاستعمارية.