«واشنطن بوست» تبث تسجيل لترامب يضغط على سكرتير جورجيا لقلب نتيجة الانتخابات.. طالبه بالعثور على نحو 12 ألف صوت

الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب. (الإنترنت)

بثت صحيفة «واشنطن بوست» تسجيل لمكالمة يضغط فيها الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب على سكرتير ولاية جورجيا لقلب نتيجة الانتخابات.

وخلال التسجيل الصوتى الذي أذاعته الصحيفة على موقعها، فأن ترامب طلب من سكرتير ولاية جورجيا في المكالمة العثور على نحو 11 ألفا و779 صوت لتجاوز الفجوة مع بايدن وقلب النتيجة.

وبحسب الصحيفة، حذّر ترامب سكرتير ولاية جورجيا من تبعات جنائية إذا لم يتجاوب مع مزاعمه بشأن حدوث تزوير في انتخابات الولاية، وقالت الصحيفة إن هذه المكالمة الخارجة عن المألوف جرت السبت واستمرت لمدة ساعة كاملة. ونقلت عن خبراء قولهم إنها قد تثير إشكالات قانونية.

ووفقا للصحيفة ، التي نشرت مقاطع من المكالمة عبر موقعها، فقد استخدم ترامب أساليب عدة في مخاطبة سكرتير ولاية جورجيا براد رافنسبرغر -وهو جمهوري مثله- تنوعت بين الإطراء والتوسل، وبين التوبيخ والتهديد بتبعات جنائية غير واضحة إذا رفض التجاوب مع مزاعمه، حتى إنه قال له إنه يرتكب «مخاطرة كبيرة».

وطوال مدة المكالمة رفض رافنسبرغر وكبير مستشاريه القانونيين إصرار ترامب على حدوث تلاعب في عمليات فرز الأصوات، وأوضح له أنه يتكئ على نظريات مؤامرة لا أساس لها، وأن فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الولاية بفارق 11 ألفا و779 صوتا عادل ودقيق.

ودعا الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، لمظاهرة مناهضة لنتائج الانتخابات في السادس من الشهر الجاري بالعاصمة واشنطن.