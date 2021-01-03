«واشنطن بوست» تبث تسجيل لترامب يضغط على سكرتير جورجيا لقلب نتيجة الانتخابات.. طالبه بالعثور على نحو 12 ألف صوت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 يناير 2021, 10:36 مساء
الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب. (الإنترنت)

بثت صحيفة «واشنطن بوست» تسجيل لمكالمة يضغط فيها الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب على سكرتير ولاية جورجيا لقلب نتيجة الانتخابات.

وخلال التسجيل الصوتى الذي أذاعته الصحيفة على موقعها، فأن ترامب طلب من سكرتير ولاية جورجيا في المكالمة العثور على نحو 11 ألفا و779 صوت لتجاوز الفجوة مع بايدن وقلب النتيجة.

وبحسب الصحيفة، حذّر ترامب سكرتير ولاية جورجيا من تبعات جنائية إذا لم يتجاوب مع مزاعمه بشأن حدوث تزوير في انتخابات الولاية، وقالت الصحيفة إن هذه المكالمة الخارجة عن المألوف جرت السبت واستمرت لمدة ساعة كاملة. ونقلت عن خبراء قولهم إنها قد تثير إشكالات قانونية.

ووفقا للصحيفة ، التي نشرت مقاطع من المكالمة عبر موقعها، فقد استخدم ترامب أساليب عدة في مخاطبة سكرتير ولاية جورجيا براد رافنسبرغر -وهو جمهوري مثله- تنوعت بين الإطراء والتوسل، وبين التوبيخ والتهديد بتبعات جنائية غير واضحة إذا رفض التجاوب مع مزاعمه، حتى إنه قال له إنه يرتكب «مخاطرة كبيرة».

وطوال مدة المكالمة رفض رافنسبرغر وكبير مستشاريه القانونيين إصرار ترامب على حدوث تلاعب في عمليات فرز الأصوات، وأوضح له أنه يتكئ على نظريات مؤامرة لا أساس لها، وأن فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الولاية بفارق 11 ألفا و779 صوتا عادل ودقيق.

ودعا الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، لمظاهرة مناهضة لنتائج الانتخابات في السادس من الشهر الجاري بالعاصمة واشنطن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محتجون يستهدفون منزلي رئيسة مجلس الشيوخ الأميركي وزعيم الجمهوريين
دولى
الكوري سون يتحدث عن هدفه الـ100 مع توتنهام
رياضة عالمية
الهند ترخص للقاح «أسترازينيكا- أكسفورد» وتنتج آخر محليا
دولى
11 نائبا جمهوريا بمجلس الشيوخ يعلنون رفضهم المصادقة على فوز بايدن
دولى
إصابة عمرو موسى بـ«كوفيد-19» ونقله للمستشفى
عربى
برنامج هذا المساء | صعوبات إجراء الانتخابات
فيديو
القاضي يفسر حيثيات إسقاط عضوية السباعي واعتماد الاتحادات الـ6 الجديدة
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: ماذا بعد الانفتاح المصري - الروسي على طرابلس؟
ليبيا
كاركاتير خيري - بعد 2020 العالم يتطلع إلى 2021
كاريكاتير
الإبراهيمي: الاهتمام الأميركي بتعيين مبعوث أممي إلى ليبيا «ضعيف وسلبي»
ليبيا
كاركاتير حليم - ليبيا في العام 2021
كاريكاتير
العدد 267 من جريدة «الوسط»: تحولات إقليمية ودولية إزاء الملف الليبي في ختام 2020
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف تخطئ الأجسام المضادة وتهاجم أعضاء الجسم بدلا من الفيروس؟