جديد «كورونا»: توجه نحو حملات تلقيح.. والتدابير مستمرة في أوروبا.. وعدد وفيات قياسي في روسيا

تستعد الدول من أوروبا إلى الولايات المتحدة لحملات تلقيح، بعد الآمال التي أثيرت بإعلان لقاح جديد بفعالية 95% تقريبا ضد «كوفيد-19»، لكن ذلك لم يخفف من التدابير لمواجهة انتشار الوباء كما في النمسا التي يبدأ الإغلاق فيها، الثلاثاء.
في الولايات المتحدة، من نيويورك إلى سياتل، فرضت الولايات والمدن الكبرى قيودا في الأيام الأخيرة للحؤول دون انتشار فيروس «كورونا». وسجلت أكثر البلدان تضررا من حيث عدد الوفيات والإصابات 247 ألفا و229 وفاة من 11 مليونا و206 آلاف و54 حالة إصابة، منذ بداية الوباء، حسب وكالة «فرانس برس».
حذر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الإثنين، من خطر تسجيل وفيات إضافية بـ«كوفيد-19» إذا أصر الرئيس دونالد ترامب وحكومته على رفض أي تنسيق مع الفريق الديمقراطي، ونبه إلى أن عدم وجود تنسيق بين الفريقين يعني «أن أناسا إضافيين قد يموتون»، مشيرا خصوصا إلى أهمية تحضير توزيع اللقاحات المضادة للوباء ما إن تصبح متوافرة.
وعزز إعلان شركة «موديرنا» الأميركية عن لقاح فعال بنسبة 95% ضد «كوفيد-19» بعد إعلان مختبرات «فايزر» الأميركية، و«بايونتيك» الألمانية، الأسبوع الماضي، عن تطوير لقاح فعال بنسبة 90%، الآمال العالمية بالسيطرة على الوباء.
- «كورونا» يحاصر العالم: مظاهرات رافضة للقيود بأوروبا وإغلاق في لبنان وارتفاع جديد في أميركا
وقد يحصل لقاحا فايزر-بايونتيك وموديرنا على ترخيص من الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير في النصف الأول من ديسمبر، على ما قال منصف سلاوي، المسؤول العلمي عن عملية «وارب سبيد» التي شكلها دونالد ترامب لمتابعة تلقيح المواطنين الأميركيين.
ومن شأن ذلك، السماح بتلقيح 20 مليون أميركي مع إعطاء الأولوية للمسنين والفئات الضعيفة، اعتبارا من النصف الثاني من ديسمبر، ومن ثم 25 مليونا آخرين اعتبارا من يناير، على ما قال هذا المسؤول.
أما المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، فرحب أيضا بالمستجدات على صعيد اللقاحات، إلا أنه حذر من أن لقاحا لن يقضي بمفرده على جائحة «كوفيد-19» داعيا إلى عدم «التراخي».
فرنسا تسعى لبدء حملة التلقيح
أعلنت فرنسا، الثلاثاء، أنها تستعد لبدء حملة على مستوى البلاد للتلقيح ضد «كوفيد-19» في يناير، على أمل أن تكون اللقاحات متوافرة عندها بعد حصولها على التصاريح اللازمة، وفق ما ذكر الناطق الحكومي غبريال أتال، موضحا: «نحن بصدد إعداد حملة تلقيح تكون جاهزة فور الموافقة على لقاح من جانب السلطات الأوروبية والوطنية».
وتم تسجيل 508 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، لكن الإصابات اليومية في فرنسا تسجل تراجعا منذ أسابيع، وفقا للبيانات الرسمية. وفي المقابل، بلغ عدد الذين يرقدون في المستشفى عددًا قياسيًّا جديدًا مع 33466 حالة.
وأكد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، الثلاثاء، أن فرنسا «تشهد تراجع الوباء»، دون ملاحظة الشروط المستوفاة لإعادة فتح المتاجر في 27 نوفمبر، كما يطالب أصحابها.
في بلجيكا، أعلنت الحكومة نيتها تلقيح 70% من السكان على الأقل، أي ثمانية ملايين شخص، وضمان مجانيتها «لكل مواطن».
رغم التفاؤل التدابير مستمرة في أوروبا
ورغم التفاؤل الذي يعززه الإعلان عن اللقاحات، تتواصل التدابير في أوروبا. فقد بدأت النمسا، الثلاثاء، إغلاقا للمرة الثانية يتضمن إغلاق المدارس والمتاجر غير الأساسية والدعوة إلى البقاء في المنزل، بعد أسبوعين من تنفيذ الإغلاق الجزئي الذي لم يسمح بلجم الوباء.
ولن يسمح، لغاية 6 ديسمبر، بالتنزه إلا في ظروف محددة للغاية «شراء الطعام ولدواع مهنية وطبية والقيام بالرياضة...». وسجلت هذه الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 8.9 مليون نسمة، الإثنين 4657 إصابة مقابل ألف «فقط» في أوائل أكتوبر، واكتظت المستشفيات.
عدد وفيات قياسي في روسيا
في ألمانيا، حيث يُسجّل ارتفاع كبير في عدد الإصابات منذ أسابيع عدة، دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الألمان إلى تقليص التواصل مع آخرين إلى الحد الأدنى، وقالت: «الطريق أمامنا لا يزال طويلا، لكن النبأ السار هو أننا نجحنا في لجم التنامي المطرد» للفيروس.
وأعلنت السويد التي تنتهج استراتيجية أقل صرامة من معظم الدول الأوروبية، أنها ستحد التجمعات العامة بثمانية أشخاص كحد أقصى أمام ارتفاع عدد الإصابات في إجراء غير مسبوق في هذا البلد.
في إيطاليا، التي سجلت أكثر من 500 حالة وفاة يومية بسبب «كوفيد-19»، ذكرت السلطات الصحية، الثلاثاء، أنها فتشت أكثر من 230 دارا لرعاية المسنين ودور رعاية. ورصدت 37 مخالفة، ولا سيما المتعلقة بانتهاك البروتوكول الصحي. وتم إغلاق أربع دور بالكامل، حيث لوحظ ارتفاع في عدد الإصابات منذ بداية نوفمبر في هذا النوع من المنشآت.
وسجلت روسيا، الثلاثاء، عددا قياسيا جديدا للوفيات اليومية بسبب الوباء مع رصد 442 حالة وفاة، فيما يزداد الوضع الصحي سوءًا في المناطق التي استنفدت فيها المستشفيات والمشارح طاقاتها.
وتسبب فيروس «كورونا المستجد» في وفاة مليون و328 ألفا و48 شخصا في العالم، منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر، حسب تعداد أجرته وكالة «فرانس برس» استنادا إلى مصادر رسميّة، الثلاثاء.