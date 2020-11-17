جديد «كورونا»: توجه نحو حملات تلقيح.. والتدابير مستمرة في أوروبا.. وعدد وفيات قياسي في روسيا

رسم جداري يظهر عاملين في طواقم طبية يضعون كمامات في خان يونس بقطاع غزة, 12 نوفمبر 2020. (أ ف ب)

تستعد الدول من أوروبا إلى الولايات المتحدة لحملات تلقيح، بعد الآمال التي أثيرت بإعلان لقاح جديد بفعالية 95% تقريبا ضد «كوفيد-19»، لكن ذلك لم يخفف من التدابير لمواجهة انتشار الوباء كما في النمسا التي يبدأ الإغلاق فيها، الثلاثاء.



في الولايات المتحدة، من نيويورك إلى سياتل، فرضت الولايات والمدن الكبرى قيودا في الأيام الأخيرة للحؤول دون انتشار فيروس «كورونا». وسجلت أكثر البلدان تضررا من حيث عدد الوفيات والإصابات 247 ألفا و229 وفاة من 11 مليونا و206 آلاف و54 حالة إصابة، منذ بداية الوباء، حسب وكالة «فرانس برس».



حذر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الإثنين، من خطر تسجيل وفيات إضافية بـ«كوفيد-19» إذا أصر الرئيس دونالد ترامب وحكومته على رفض أي تنسيق مع الفريق الديمقراطي، ونبه إلى أن عدم وجود تنسيق بين الفريقين يعني «أن أناسا إضافيين قد يموتون»، مشيرا خصوصا إلى أهمية تحضير توزيع اللقاحات المضادة للوباء ما إن تصبح متوافرة.



وعزز إعلان شركة «موديرنا» الأميركية عن لقاح فعال بنسبة 95% ضد «كوفيد-19» بعد إعلان مختبرات «فايزر» الأميركية، و«بايونتيك» الألمانية، الأسبوع الماضي، عن تطوير لقاح فعال بنسبة 90%، الآمال العالمية بالسيطرة على الوباء.