مراكز الاقتراع شرق الولايات المتحدة تغلق أبوابها.. وترامب يتفوق في المؤشرات الأولية بإينديانا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 نوفمبر 2020, 02:05 صباحا
بدء فرز بطاقات التصويت بمراكز الاقتراع. (الإنترنت)

أعلنت أولى مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأميركية، فجر الأربعاء، أنها أغلقت أبوابها شرق الولايات المتحدة عند الساعة 23:00 بتوقيت غرينيتش، أفادت المعلومات بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تقدّم في إنديانا ونيوهامشير، مقابل تقدّم خصمه بايدن في ولاية كنتاكي بعد فرز 13% من الأصوات.

فقد أشارت وسائل إعلام أميركية، إلى أن نتائج فرز 13% من الأصوات في إينديانا أكدت حصول ترمب على 66.5% مقابل 31.5% لدى بايدن. كما حصد الرئيس في نيوهامبشير، التي تأتي من نصيبها 4 أصوات،ـ61.5% مقابل 38.5% لبايدن. بدوره، أعلن ترمب عبر منبره المفضل تويتر، أن وضع حملته جيد على مستوى الولايات، شاكراً مناصريه.

وبدأ إغلاق مراكز الاقتراع في ولايتي كينتاكي وإينديانا، إلا أن التصويت في بعض المكاتب يمكن أن يتم تمديده بسبب التدفق الكبير للناخبين. وتدعم إينديانا وكينتاكي تقليديا المرشحين الجمهوريين في السباق الرئاسي، ويعطي الفوز في الولاية الأولى 11 صوتا للمندوبين في المجمع الانتخابي، بينما يمنح الانتصار في الثانية 8 أصوات.

يذكر أن عمليات التصويت المباشر كانت بدأت، الثلاثاء، في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي، الجمهوري دونالد ترمب، ونائب الرئيس الأميركي السابق، المرشح الديمقراطي، جو بايدن، حيث توجه الناخبون الأميركيون إلى صناديق الاقتراع بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص منهم بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.

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