قتيلان بالرصاص في ولاية ويسكونسن الأميركية خلال احتجاجات ضد العنصرية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 أغسطس 2020, 02:12 مساء
مئات المتظاهرين في نيويورك خلال مسيرة ضد العنصرية، 7 يونيو 2020 (فرانس برس)

قتل شخصان بالرصاص، مساء أمس الثلاثاء، في مدينة كينوشا بولاية ويسكنسن الأميركية بعد اشتباك مجموعات عدة خلال احتجاجات على إطلاق شرطي النار على رجل أسود.

وأوضحت إدارة شرطة كينوشا في تغريدة على «تويتر»، اليوم الأربعاء، أن «إطلاق النار أسفر عن مقتل شخصين ونقل آخر أُصيب بطلقة نارية إلى المستشفى، لكن حياته ليست بخطر»، وفق وكالة «فرانس برس».

ودعت والدة شاب أسود أصيب بالشلل إثر تعرضه لنيران شرطة ويسكنسن إلى الهدوء بعد التوتر الناتج عن الاشتباكات.

وتتواصل الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة منذ أكثر من شهرين، ووقعت صدامات عديدة بين متظاهرين والشرطة.

واندلعت الاحتجاجات بعد وفاة الأميركي الأسود جورج فلويد اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس. وتوسعت مع وصول عناصر من الشرطة الفدرالية في منتصف يوليو  الماضي إلى بورتلاند.

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