إسبانيا.. المئات يتظاهرون في مدريد رفضا لوضع الكمامة

متظاهرون في مدريد ضد وضع الكمامة اتقاء لكوفيد-19، 16 أغسطس 2020. (أ ف ب)

على وقع هتافات «حرية»، تظاهر المئات الأحد في مدريد رفضا لوضع الكمامة الإلزامي ولتدابير أخرى تم فرضها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتجمع الحشد الذي لبى دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل علم إسباني عملاق في ساحة بوسط العاصمة الإسبانية، وفق «فرانس برس».

وحمل المتظاهرون لافتات كتب على بعضها «الفيروس غير موجود» و«الكمامة تقتل» و«لسنا خائفين».

وقالت بيلار مارتن (58 عاما) المتحدرة من سرقسطة (شمال شرق) إنها جاءت للمشاركة في التحرك لأنها تعتقد أن حكومات العالم أجمع تغالي في عدد الأشخاص المصابين بهدف الحد من الحريات العامة. وصرحت «إنهم يجبروننا على وضع الكمامات، يريدون عزلنا، ليست سوى أكاذيب».

مستجدات كورونا.. زيادة إصابات الصين والوباء يستعيد قوته بإسبانيا ويصنع الخلاف في أوروبا

إسبانيا: ارتفاع عدد الوفيات جراء «كورونا» إلى 1326 شخصًا

ولوحظ أن عددا كبيرا من المتظاهرين لم يضع كمامات رغم أنها باتت إلزامية في الأماكن العامة في إسبانيا. وفي مرحلة أولى، فرض وضع الكمامة بداية مايو في وسائل النقل المشترك قبل أن يتم توسيع نطاق الإجراء في بلد ناهز فيه عدد الوفيات بكوفيد-19 29 ألفا.

وتأتي هذه التظاهرة بعد يومين من إعلان الحكومة فرض قيود جديدة بينها إغلاق النوادي الليلية وحظر التدخين في الأمكنة التي يستحيل فيها التزام التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين.