إسبانيا: ارتفاع عدد الوفيات جراء «كورونا» إلى 1326 شخصًا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 مارس 2020, 03:41 مساء

أعلنت السلطات الإسبانية، السبت، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا» إلى  1326 شخصًا، بعد أن كان الجمعة 1002، وذلك بحسب أحدث أرقام كشفتها وزارة الصحة، مشيرة إلى أن عدد الإصابات يقترب من 25 ألف حالة.

أفادت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في إسبانيا بأن العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس «كورونا» في البلاد ارتفع، اليوم السبت، إلى 1326 شخصًا بعدما وصل العدد إلى 1002 شخص أمس، بحسب «فرانس برس».

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كما قفز عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 24 ألفًا و926 حالة،  السبت، بعدما بلغ العدد 19980 حالة في البيانات المعلنة أمس. وباتت إسبانيا البؤرة الثانية لتفشي فيروس «كورونا المستجد» في أوروبا بعد إيطاليا. واتخذت مدريد تدابير مشددة تتمثل في حجر شبه كامل وحالة طوارئ طوال 15 يومًا. وكان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أعلن قبل أسبوع إصابة زوجته بالفيروس.

وقال سانشيز في خطاب: «يمكن للمواطنين الإسبان مغادرة منازلهم للعمل وشراء الخبز والذهاب إلى الصيدلية أو تلقي العلاج، ولكن ليس لتناول العشاء عند صديق».

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وفي البرتغال المجاورة، أعلنت هيئة الصحة الوطنية، السبت، أن إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس «كورونا» قد تضاعف خلال الليل ليصل إلى 12 وفاة. وأوضحت الهيئة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 1280 حالة من 1059 حالة في اليوم السابق. وأضافت أن هناك 35 شخصًا في العناية المركزة. وكانت البرتغال أعلنت، الأربعاء، حالة الطوارئ بسبب تفشي الفيروس.

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