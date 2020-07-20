إسرائيل تمدد توقيف محافظ القدس بشبهة «الإرهاب»

محافظ القدس عدنان غيث في مكتبه في وزارة شؤون القدس، 4 نوفمبر 2018. (أ ف ب)

مددت محكمة إسرائيلية، الإثنين، توقيف محافظ القدس لدى السلطة الفلسطينية، عدنان غيث، حتى الأحد في إطار التحقيق معه حول شبهات تتعلق بالإرهاب.

وكانت قوات إسرائيلية اعتقلت غيث، الأحد الفائت، من منزله في بلدة سلوان بالقدس الشرقية المحتلة.

وأكد المحامي محمد محمود تمديد محكمة الصلح الإسرائيلية، التي عقدت الإثنين جلسة «سرية»، توقيفه حتى الأحد، بحسب «فرانس برس».

وقال محمود إن المحافظ موقوف في سجن عسقلان، ويخضع للتحقيق من قبل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «شاباك». واكتفى الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية، ميكي روزنفيلد، بتأكيد اعتقال غيث، مشيرًا إلى أن «التحقيق معه مستمر من قبل قوات الأمن».

وقال محمود إن المحافظ يواجه تهمة مخالفة قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية والعمل لصالح السلطة الفلسطينية في القدس، بالإضافة إلى شبهة التخطيط لعمل إرهابي، دون تقديم مزيد التفاصيل. لكنه أوضح أنها المرة الأولى التي يجري فيها التحقيق مع المحافظ بشبهة الإرهاب.

ويصنف القانون الإسرائيلي كثيرًا من الجرائم تحت بند «الإرهاب». وتمنع إسرائيل أي مظاهر سيادية للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عيَّن غيث محافظًا للقدس الشرقية في العام 2018. ومنذ ذلك الحين وعمليات اعتقال المحافظ وتوقيفه مستمرة، وكان آخرها في أبريل على خلفية نشاطات تتعلق بمحاربة فيروس «كورونا المستجد».

وتسعى إسرائيل من عمليات الاعتقال هذه إلى تكريس سيادتها على المدينة المحتلة.