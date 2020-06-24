روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على ألمانيا وقبل استفتاء على الدستور

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يونيو 2020, 11:09 صباحا
استعدادات للعرض العسكري بمناسبة ذكرى الانتصار على النازية، في سان بطرسبرغ، 20 يونيو 2020 (فرانس برس)

تحتفل روسيا، اليوم الأربعاء، بذكرى الانتصار على ألمانيا النازية بتنظيم عرض عسكري ضخم في الساحة الحمراء يريده بوتين أن يكون لحظة وحدة وطنية، قبل استفتاء على تعديل دستوري يفسح المجال لبقائه في السلطة.

وكان من المقرر أن يجري العرض البري والجوي الذي يشارك فيه أكثر من 13 ألف جندي و200 آلية في التاسع من مايو كما في كل عام، على أن ينظم الاستفتاء على الدستور في 22 أبريل؛ لكن الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا المستجد» أرغمت بوتين على إرجاء الحدثين، حسب وكالة «فرانس برس».

احتمالية بقاء بوتين في السلطة لولايتين إضافيتين
وتسمح الإصلاحات التي ستطرح على الروس في الأول من يوليو، لبوتين بالبقاء في السلطة لولايتين إضافيتين من ست سنوات.

وفيما تنتهي ولاية بوتين الحالية العام 2024، تضمن له التعديلات الدستورية المطروحة البقاء في السلطة حتى 2036، حين يبلغ من العمر 84 عاما.

وبالرغم من أن روسيا لا تزال تسجل يوميا آلاف الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» وأن التجمعات العامة لا تزال محظورة في موسكو رغم رفع الحجر المنزلي، أصر بوتين على تنظيم العرض العسكري في 24 يونيو «اليوم الأربعاء»، وهو تاريخ يحمل رمزية إذ شهد أول عرض من نوعه العام 1945، وعلى إجراء الاستفتاء في أعقابه.

ودعا رئيس بلدية العاصمة سيرغي سوبيانين سكان موسكو إلى لزوم الحذر ومشاهدة العرض عبر التلفزيون، فيما فضلت نحو 15 مدينة إلغاء عروضها العسكرية.

ولن يحضر أي قيادي غربي للاحتفال إلى جانب بوتين بالذكرى الـ75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية، كما سيتغيب بعض قادة دول الاتحاد السوفياتي السابق عن المراسم، مثل رئيس وزراء أرمينيا ورئيسا أذربيجان وتركمانستان؛ غير أن رؤساء كازاخستان ومولدافيا وبيلاروسيا وصربيا سيحضرون.

وستكون هذه من أوائل إطلالات بوتين العلنية منذ رفع الحجر في موسكو، وسيشرف على العرض العسكري الذي سيتضمن أسلحة حديثة من آخر ما طورته روسيا، ما يرمز إلى طموحها المتنامي بمواجهة الغربيين على الساحة الدولية.

واحتفى بوتين في خطاباته السابقة في هذه المناسبة بالقوة التي استعادتها روسيا، سواء بالنسبة لضم القرم من أوكرانيا أو التدخل العسكري في سورية.

كما اغتنم بوتين الاحتفالات هذه السنة للدخول في سجال مع نظرائه الغربيين، لا سيما الرئيس البولندي بشأن مسؤولية الجميع في الحرب العالمية الثانية.

اتهامات للغرب
وعاود بوتين هجماته بهذا الصدد الأسبوع الماضي في مقال طويل اتهم فيه الغرب بتحريف التاريخ في نهج معاد لروسيا، ما يقوض بنظره «مبادئ تطور سلمي للعالم».

وسيشكل العرض العسكري والخطاب نقطة محورية لبوتين قبل التصويت الشعبي على تعديلاته الدستورية الواسعة النطاق.

وفي ظل تفشي وباء «كورونا»، سيكون بإمكان الروس التصويت عبر الإنترنت أو في مكاتب التصويت اعتبارا من الخميس 25 يونيو قبل أسبوع من التاريخ الرسمي للاستفتاء في الأول من يوليو.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزراء الخارجية العرب يشددون على «وحدة ليبيا» ويرفضون جميع التدخلات الخارجية
ليبيا
محكمة استئناف تركية تؤيد عقوبة السجن الشديدة بحق معارضة لإردوغان
دولى
ترامب يهدد باستخدام «قوة حازمة» ضد المتظاهرين في واشنطن
دولى
الجامعة العربية تدعو إثيوبيا الى عدم ملء خزان سد النهضة حتى إبرام اتفاق مع مصر ...
عربى
رئيس تونس يقترح على الليبيين دستورا موقتا شبيها بدستور أفغاني
ليبيا
السعودية ستسمح لنحو 1000 شخص فقط بأداء الحج هذا العام
دولى
غوارديولا: أغويرو في خطر كبير
رياضة عالمية
«أمن بنغازي» يضبط شخصا بحوزته سيارة مسروقة من طرابلس
ليبيا
باشاغا: المجتمعون في زوارة اتفقوا على إنهاء التدخلات الأجنبية «غير الشرعية» ...
ليبيا
باشاغا: المجتمعون في زوارة اتفقوا على إنهاء التدخلات الأجنبية «غير الشرعية» ...
ليبيا
المحكمة العليا في بريطانيا تحسم النزاع على شرعية رئاسة المؤسسة الليبية للاستثمار
ليبيا
ماكرون: الحادث العسكري بين فرنسا وتركيا يثبت الموت السريري لحلف الأطلسي
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خدمة جديدة من «غوغل».. تعرف عليها