«فرانس برس»: تسعة ملايين إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 يونيو 2020, 06:25 مساء

أحصيت أكثر من تسعة ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم أكثر من نصفها في أوروبا والولايات المتحدة، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى مصادر رسمية الإثنين في الساعة 15,20 ت غ.

وأحصي ما لا يقل عن تسعة ملايين و91 إصابة بينها 468 الفا و823 وفاة وخصوصا في اوروبا، القارة الاكثر تضررا مع مليونين و537 الفا و451 إصابة و192 الفا و973 وفاة، والولايات المتحدة (مليونان و281 الفا و903 إصابات و119 الفا و997 وفاة)، وفق «فرانس برس».

وتضاعف عدد الاصابات المعلنة في العالم منذ 16 مايو وسجل أكثر من مليون إصابة جديدة بكوفيد-19 في الايام السبعة الاخيرة.

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