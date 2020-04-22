«البنتاغون» تعلن 25 وفاة و5734 إصابة بفيروس «كورونا» في الأجهزة العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أبريل 2020, 04:59 مساء
مجندون بالجيش الأميركي. (أرشيفية: الإنترنت)

 أعلنت وزارة الدفاع الأميركية عن رصد 25 وفاة و5734 إصابة مسجلة بفيروس «كورونا المستجد» في الأجهزة العسكرية للولايات المتحدة.

وأفادت خلية الأزمة المشتركة في «البنتاغون»، في إحصائية جديدة نشرتها اليوم الأربعاء، بتسجيل 3578 إصابة بعدوى فيروس «كورونا المستجد» «كوفيد-19» بين العسكريين الخادمين في القوات المسلحة، و956 حالة بين الموظفين المدنيين، و420 بين العناصر المتعاقدين.

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وذكرت خلية الأزمة أن العدد العام للمصابين بالفيروس في الأجهزة العسكرية بلغ حاليا 5734 شخصا، بينهم 252 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات، و1595 متعافيا، و25 متوفى.

وسجلت حالتا وفاة لدى عسكريين، و12 لدى موظفين مدنيين، وأربع لدى معالين، وسبع لدى عناصر متعاقدين.    

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وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس «كورونا المستجد» بـ819 ألف حالة، وكذلك الأولى من حيث حصيلة الوفيات بالمرض بـ45356 حالة، وفق «روسيا اليوم».  

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