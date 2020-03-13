إصابة وزير الداخلية الأسترالي بفيروس كورونا

أعلن وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون أن الفحوص أكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى خضوعه لحجر صحي في المستشفى.

وقال الوزير الذي يعد أحد أهم واضعي قوانين الهجرة في أستراليا: استيقظت من النوم هذا الصباح مع حرارة مرتفعة وألم في الحلق، وتقضي سياسات الصحة في (ولاية) كوينزلاند بأن يدخل أي شخص تأتي نتائج فحصه إيجابية المستشفى وقد التزمت بالارشادات، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس»، اليوم الجمعة.

وأكد داتون أنه يشعر بحالة جيدة، غير أن تشخيص المرض لديه سيثير مخاوف حول احتمال إصابة وزراء آخرين ورئيس الوزراء سكوت موريسون بالفيروس.

عائد من واشنطن

ولم يُعرف بعد متى أُصيب داتون بالفيروس. وقد عاد أخيرا من زيارة إلى الولايات المتحدة حيث شارك منذ أسبوع في واشنطن في اجتماع تحالف يضم أجهزة استخبارات أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا ونيوزيلندا. وكان من بين نظرائه في الاجتماع وزير العدل الأميركي وليام بيل بار.

وسجلت أستراليا 184 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن و3 حالات وفاة.