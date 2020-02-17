أصبح «سلعة نادرة».. عصابة تسرق ورق المرحاض في هونغ كونغ

رزم من ورق المرحاض أمام أحد المحال في هونغ كونغ، 16 فبراير 2020، (ا ف ب)

بدأت الشرطة في هونغ كونغ عمليات بحث وتحر للقبض على لصوص مسلحين سرقوا مئات من رزم ورق المرحاض الإثنين، في مدينة تعاني نقصا في كثير من السلع بسبب حمى الشراء والتخزين لدى السكان الناتجة من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وبات ورق المرحاض من البضائع النادرة في هذه المدينة المكتظة التي تعتبر مركزا عالميا للأعمال، رغم تطمينات الحكومة بأن الإمدادات لم تتأثر جراء انتشار الفيروس، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ووجدت المتاجر نفسها غير قادرة على إعادة تموين نفسها بالبضائع بالسرعة الكافية، مما تسبب باصطفاف الزبائن في طوابير طويلة أحيانا واختفاء سلع عن الرفوف بمجرد فتح المتاجر أبوابها.

إلى جانب ورق المرحاض، كان هناك تهافت على سوائل تعقيم الأيدي ومستحضرات تنظيف أخرى، أما بالنسبة إلى المواد الغذائية، انصبّ الطلب على الأرز والمعكرونة.

وقالت الشرطة إن ثلاثة رجال احتجزوا سائق شاحنة في وقت مبكر اليوم خارج متجر في مونغ كوك، وهي منطقة يسكنها العمال ولها تاريخ مرتبط بالمافيا الصينية المعروفة باسم «ترياد».

وصرح ناطق باسم الشرطة لـ«فرانس برس»، لم تسمه، بأن «الرجال كانوا يحملون سكاكين، وهددوا عامل توصيل، وسلبوه رزما من ورق المرحاض تساوي ألف دولار هونغ كونغي (130 دولارا أميركيا)».

وحالة الذعر التي اجتاحت هونغ كونغ منذ تفشي فيروس كورونا في الصين تغذيها ما عانته المدينة خلال مواجهتها تفشي مرض «السارس» العام 2003، الذي أدى حينها إلى وفاة 299 شخصا.