ترامب يهدد بوقف التعاون الاستخباراتي مع دول تتعامل مع «هواوي»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 فبراير 2020, 07:49 صباحا
السفير الأميركي لدى ألمانيا ريتشارد غرينيل . (أرشيفية: فرانس برس)

كشف السفير الأميركي لدى ألمانيا، ريتشارد غرينيل، أن الرئيس دونالد ترامب هدد بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الدول الحليفة التي تتعامل مع شركة الاتصالات الصينية «هواوي».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن غرينيل قوله «الرئيس ترامب كلّفني توضيح أن أي دولة تختار مورّدا غير موثوق لشبكات الجيل الخامس ستجازف بتعريض قدراتنا على تبادل المعلومات الاستخباراتية معها للخطر، وكذلك المعلومات على أعلى المستويات». وأضاف أن الرئيس اتصل به الأحد من الطائرة الرئاسية وطلب منه إيصال هذه الرسالة.

وتضغط واشنطن على حلفائها لوقف تعاونها مع عملاق الاتصالات الصيني هواوي لتركيب شبكات اتصالات الجيل الخامس الفائقة السرعة. وكان حلفاء رئيسيون للولايات المتحدة في أوروبا، وعلى الأخص بريطانيا وفرنسا، أعلنوا أنهم لن يوقفوا تعاونهم مع «هواوي» لبناء شبكات الجيل الخامس ولكنهم سيفرضون قيودا عليها.

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وعلى الرغم من أن رد الولايات المتحدة العلني كان متحفظا، إلا أن تقارير إعلامية نقلت أن ترامب غاضب جدا من لندن. وصرح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ السبت بأن هواوي هي «حصان طروادة للمخابرات الصينية».

وتنفي شركة الاتصالات الصينية بشدة المزاعم الأميركية عن علاقتها بالحكومة الصينية، وتعتبر هذا التعامل معها من قبل واشنطن بأنه «تنمر اقتصادي». ووجهت محكمة أميركية الجمعة لشركة «هواوي» المزيد من التهم الجنائية المتعلقة بسرقة ملكية فكرية، مما يضيف إلى المزاعم السابقة بأن الشركة سرقت أسرارا تجارية من شركة «تي موبايل» الأميركية للاتصالات.

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