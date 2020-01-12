خمسة قتلى في هجوم لـ«داعش» في نيجيريا

جنود نيجيريون في دورية بعدما هاجم متطرفون قرية تونغوشي، 12 أكتوبر 2019، (ا ف ب)

قتل متطرفون على ارتباط بتنظيم «داعش» خمسة عناصر من إحدى الميليشيات المحلية في هجوم وقع في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا، وفق ما أفادت مصادر لوكالة الأنباء «فرانس برس».

وهاجم مقاتلون من التنظيم كانوا على متن شاحنات مزوّدة بأسلحة رشاشة بلدة غاجيرام، واستهدفوا صيادين وعناصر مسلحة كانوا يحرسون البلدة، وفق ما أفاد السكان.

وقال قائد ميليشيا يدعى باباكورا كولو أمس السبت: «خسرنا خمسة رجال في الهجوم». وتعرّضت المنطقة التي تقع فيها غاجيرام لهجمات عدة شنها متطرفون خلال السنوات الأخيرة واستهدفت جنودا وسكانا.

وازداد خلال الشهرين الماضيين عدد الكمائن التي استهدفت الجنود وعمليات خطف المدنيين ونقاط التفتيش الزائفة التي أقامها التنظيم الإرهابي، الذي انفصل عن جماعة «بوكو حرام» في العام 2016.

وجاء ارتفاع عدد الهجمات بعدما أقام الجيش النيجيري معسكرات ضخمة في شمال شرق البلاد لمواجهة عمليات المتطرفين المتكررة.