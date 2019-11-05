فرنسا تعلن مقتل قيادي بـ«القاعدة» في منطقة الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 نوفمبر 2019, 11:42 مساء

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أن القوات الفرنسية المنتشرة في مالي قتلت مطلع أكتوبر أبا عبد الرحمن المغربي، الرجل الثاني فيما تعرف بـ«جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لتنظيم القاعدة.

وقُتل المغربي الذي يعتبر المرشد الروحي للجماعة «ليل 8 - 9 أكتوبر» في مالي في عملية فرنسية جرت بالتعاون مع القوات المالية، بحسب ما أوضحت الوزيرة من على متن طائرة في أثناء عودتها من جولة قادتها إلى عدد من دول منطقة الساحل، وفق وكالة «فرانس برس».

وينتشر نحو 4500 جندي فرنسي في إطار عملية «برخان» لمكافحة المسلحين.
 

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