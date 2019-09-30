لجان التحقيق تأمر محامي ترامب بتقديم وثائق تتعلّق بقضية أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 سبتمبر 2019, 11:34 مساء

أمر رؤساء لجان التحقيق الديموقراطيون في مجلس النواب الأميركي، اليوم الإثنين، رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس دونالد ترامب، بتسليمهم وثائق تتعلّق بقضية أوكرانيا، وذلك في إطار التحقيق الذي تجريه لجانهم والرامي لعزل الرئيس الجمهوري.

وقال النواب الديموقراطيون في بيان إنّ جولياني «أقرّ على التلفزيون بأنّه طلب، بصفته المحامي الشخصي للرئيس، من الحكومة الأوكرانية استهداف نائب الرئيس السابق جو بايدن» على خلفية أنشطته في أوكرانيا، مشيرين إلى أنّ الرئيس الأسبق لبلدية نيويورك ملزم بتقديم الوثائق ذات الصلة بحلول 15 أكتوبر المقبل.

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