ترامب يأمل في بقاء كونتي رئيسًا لوزراء إيطاليا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستقبل رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي في المكتب البيضاوي، 30 يوليو 2018 . (أ ف ب)

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، برئيس الوزراء الإيطالي المستقيل جوزيبي كونتي، معربًا في خضم المشاورات السياسية في روما، عن أمله في أن يبقى كونتي في منصبه.

وكتب ترامب في تغريدة أن «الأمور تسير بشكل جيد (لصالح) رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي المحترم جدًّا». وأضاف: «لقد مثل إيطاليا بقوة في مجموعة السبع. هو يعشق بلده ويعمل جيدًا مع الولايات المتحدة. رجل موهوب جدًّا وآمل في أن يبقى رئيسًا للوزراء!»، بحسب «فرانس برس».

واستقبل ترامب كونتي في البيت الأبيض في صيف العام 2018 وأشاد بـ«عمله الرائع» خصوصًا في ما يخص الهجرة. وقال: «نحن الاثنين غريبان عن السياسة».

ومصير كونتي معلق بالمفاوضات الحساسة الجارية حاليًا بين حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي اللذين يحاولان تشكيل حكومة عبر الاستغناء عن التحالف بين خمس نجوم وحزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني.