عملية جراحية للرئيس البرازيلي مرتبطة بطعنه بسلاح أبيض

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يناير 2019, 09:27 مساء
صورة للرئيس البرازيلي جاير بولسونارو اخذت من شريط فيديو له قبل دخوله الى غرفة العمليات لاجراء جراحة في بطنه. (فرانس برس)

أعلنت الرئاسة البرازيلية أن عملية جراحية «ناجحة» أُجريت، الإثنين، للرئيس غاير بولسونارو في ساو باولو؛ لإزالة كيس كان تم تثبيته على القولون بعيد تعرضه لاعتداء بالسلاح الأبيض في سبتمر الماضي.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن الرئاسة أن «عملية الرئيس غاير بولسونارو تمت بنجاح»، مضيفًا أن تقريرًا طبيًّا سيصدر خلال الساعات القليلة المقبلة، وفق «فرانس برس».

وكان بولسونارو نجا من الموت إثر تعرضه لاعتداء خلال مشاركته في تجمع انتخابي لمناصريه في السادس من سبتمبر الماضي في ولاية ميناس جيرايس في جنوب شرق البلاد. فقد قام رجل مختل عقليًّا بطعنه بسكين في بطنه، ما أصاب أمعاءه بأضرار كثيرة، ولم ينجُ من الموت إلا بفضل تدخل جراحي سريع، بينما كان ينزف بشدة.

وكان اُنتُخب رئيسًا في الثامن والعشرين من أكتوبر 2018 وتسلم مهامه في الأول من يناير الماضي.

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