روسيا: ينبغي لإسرائيل وقف ضرباتها الجوية «العشوائية» على سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 يناير 2019, 07:27 مساء
الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا. (الإنترنت)

طالبت روسيا يوم الأربعاء إسرائيل بضرورة التوقف عن تنفيذ ما وصفتها بالضربات الجوية العشوائية على سورية، وذلك بعد أيام من استهداف سلاح الجو الإسرائيلي قوات إيرانية هناك.

ودأبت إسرائيل على مهاجمة أهداف إيرانية في سورية وأخرى تخص الفصائل المسلحة المتحالفة معها ومنها جماعة حزب الله اللبنانية. وتعتبر إسرائيل إيران أكبر تهديد لها.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ردًا على سؤال لوكالة «تاس» الروسية بشأن الضربات الإسرائيلية الأخيرة في سورية «ينبغي استبعاد أسلوب شنِّ ضربات عشوائية على أراضي دولة ذات سيادة، وفي هذه الحالة نحن نتحدث عن سورية».

وأضافت أن مثل هذه الضربات تزيد التوتر في المنطقة وهو ما قالت إنه لا يصب على المدى الطويل في مصلحة أي دولة هناك، بما في ذلك إسرائيل. ونقلت تاس عنها قولها «ينبغي ألا نسمح مطلقًا بأن تتحول سورية، التي تعاني من صراع مسلح منذ سنوات، إلى ساحة لتسوية الحسابات الجيوسياسية». وتأتي تعليقاتها عقب ضربات نفذتها إسرائيل في سورية يوم الإثنين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تقرير: آخر مستجدات ونتائج الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم
رياضة محلية
المصري رامي مالك ينافس كريستيان بايل في ترشيحات الأوسكار
ثقافة وفن
«المركزي»: 54 مليون دينار سيولة نقدية لمصارف أوباري
ليبيا
ميلانيزي: أمن إيطاليا يرتبط بإعادة الاستقرار إلى ليبيا
ليبيا
اتحاد الكرة: إكمال مباراة الأهلي طرابلس والمحلة بهذه الشروط
رياضة محلية
كاركاتير حليم - مجلس النواب .. استفتاء على الدستور أم انتخابات رئاسية
كاريكاتير
المبعوث الأممي: مستعجل على الانتخابات أكثر من الليبيين
ليبيا
غسان سلامة يوضح تصريحاته الأخيرة بشأن الجنوب
ليبيا
جريدة تشادية: الموساد زود ديبي بمعلومات بشأن متطرفين في ليبيا
ليبيا
الجيش يعلن مقتل عنصرين «إرهابيين» في درنة
ليبيا
كاركاتير خيري - لا للميليشيات في طرابلس!
كاريكاتير
أهمها انتخاب الرئيس.. «النواب» يناقش عددًا من مشاريع القوانين
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احم أسنانك في خطوات بسيطة