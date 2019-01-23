روسيا: ينبغي لإسرائيل وقف ضرباتها الجوية «العشوائية» على سورية

الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا. (الإنترنت)

طالبت روسيا يوم الأربعاء إسرائيل بضرورة التوقف عن تنفيذ ما وصفتها بالضربات الجوية العشوائية على سورية، وذلك بعد أيام من استهداف سلاح الجو الإسرائيلي قوات إيرانية هناك.

ودأبت إسرائيل على مهاجمة أهداف إيرانية في سورية وأخرى تخص الفصائل المسلحة المتحالفة معها ومنها جماعة حزب الله اللبنانية. وتعتبر إسرائيل إيران أكبر تهديد لها.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ردًا على سؤال لوكالة «تاس» الروسية بشأن الضربات الإسرائيلية الأخيرة في سورية «ينبغي استبعاد أسلوب شنِّ ضربات عشوائية على أراضي دولة ذات سيادة، وفي هذه الحالة نحن نتحدث عن سورية».

وأضافت أن مثل هذه الضربات تزيد التوتر في المنطقة وهو ما قالت إنه لا يصب على المدى الطويل في مصلحة أي دولة هناك، بما في ذلك إسرائيل. ونقلت تاس عنها قولها «ينبغي ألا نسمح مطلقًا بأن تتحول سورية، التي تعاني من صراع مسلح منذ سنوات، إلى ساحة لتسوية الحسابات الجيوسياسية». وتأتي تعليقاتها عقب ضربات نفذتها إسرائيل في سورية يوم الإثنين.