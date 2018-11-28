بومبيو: حرب اليمن ستتفاقم بدون الدعم الأميركي للرياض

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 نوفمبر 2018, 07:33 مساء
بومبيو في واشنطن. (أرشيفية: فرانس برس)

دافع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاربعاء عن الدعم الأميركي المثير للجدل للرياض في الحرب في اليمن، بقوله للكونغرس إن النزاع الدموي سيتفاقم بدون التدخل الأميركي.

ومن المقرر أن يتحدث بومبيو في مجلس الشيوخ إلى جانب وزير الدفاع جيم ماتيس لمناقشة الدعم الأميركي للتحالف الذي تقوده السعودية الذي يقاتل الحوثيين المدعومين من إيران قبل تصويت محتمل حول خفض الدعم العسكري للسعوديين، وفق «فرانس برس».

وفي تصريحات معدة مسبقة قال «إن المعاناة في اليمن تحزنني، ولكن لو لم تكن الولايات المتحدة ضالعة في اليمن، لكان الوضع أسوأ بكثير». وقال أن وقف الضلوع في اليمن «سيلحق ضررا شديدا بالمصالح الأمنية القومية لأميركا وحلفائنا وشركائنا في الشرق الأوسط».

وأضاف أن إنهاء الدعم العسكري الأميركي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن والذي يشتمل على تبادل المعلومات الاستخباراتية وتحديد الأهداف، سيؤدي في الحقيقة إلى المزيد من الوفيات. وتابع أنه بإنهاء هذا الدعم «فإن التحالف بقيادة السعودية لن يحصل على مشورتنا وتدريبنا حول الاستهداف ولذلك سيموت المزيد من المدنيين .. وستحصل الجماعات الإرهابية في اليمن على ملاذات أكثر أمانا».

وحذر اعضاء الكونغرس من أن سحب الدعم الأميركي سيجعل إيران أقوى وسيقوي كذلك تنظيم «داعش» وتنظيم القاعدة في الجزيرة العربية. ويتوقع أن يخضع بومبيو وماتيس للمساءلة بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن وكذلك مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

ودعا عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي إلى رد أميركي قوي على مقتل خاشقجي بما في ذلك حظر مبيعات الأسلحة وفرض المزيد من العقوبات تضاف إلى العقوبات التي فرضتها واشنطن على 17 سعوديا متهمين بالضلوع في جريمة القتل. وعلى «تويتر» أعلن بومبيو أن الولايات المتحدة ستنفق مبلغ 131 مليون دولار إضافي على المساعدات الإنسانية لليمن، وانتقد ايران.

وكتب يقول «النظام الإيراني لا يهتم في تخفيف معاناة اليمنيين. الملالي لا يأبهون حتى بشأن الإيرانيين. السعودية استثمرت المليارات لتخفيف المعاناة في اليمن. وايران لم تستثمر شيئا».
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد أكثر من عام على توقفه.. تشغيل مصنع الميثانول بالبريقة
ليبيا
كوبا ليبرتادوريس: إياب النهائي على ملعب ريال مدريد في 9 ديسمبر
رياضة عالمية
بالزي الوطني الليبي سفير ليبيا الجديد لدى هولندا يقدم أوراق اعتماده
ليبيا
«داخلية الموقتة» تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم تازربو
ليبيا
ثمانية قتلى في قصف طيران مجهول لموقع جنوب العوينات
ليبيا
علي القطراني: أرفض تعديل الإعلان الدستوري وعدد من حضروا الجلسة لا يزيد عن 104 ...
ليبيا
المسماري: وفد المنطقة الغربية رفض التوقيع حتى نعترف بالسراج قائدًا أعلى
ليبيا
الزروق يكشف لـ«بوابة الوسط» المرشح الذي تدعمه ليبيا في انتخابات «الأولمبية ...
رياضة محلية
رئيس المجلس التسييري لبنغازي يبحث تفعيل مصلحة التسجيل العقاري في البلدية
ليبيا
شكري: لا نملك رفاهية الوقت لاختبار مسارات جديدة لحل أزمة ليبيا
ليبيا
الكهرباء: تنفيذ وحدات توليد غازية بشكل عاجل في المناطق الغربية والجنوبية ...
ليبيا
بالصور: نجوم الفن والإعلام يحتفلون بعيد ميلاد حميد الشاعري
ثقافة وفن
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الحمص المسلوق ومكافحة الأمراض المزمنة