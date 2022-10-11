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هدف قاتل يمنح ريال مدريد بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أكتوبر 2022, 11:51 مساء
هدف قاتل يمنح ريال مدريد بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا
لاعبو ريال مدريد يحييون الجماهير بعد التعادل القاتل مع شاختار دانييتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 (حساب الفريق على تويتر)
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حسم ريال مدريد الإسباني حامل اللقب بطاقة تأهله إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بتعادله القاتل مع شاختار دانييتسك الأوكراني 1-1 بفضل الألماني أنتونيو روديغر، الثلاثاء، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة.

وبدا ريال في طريقه للهزيمة الأولى في جميع المسابقات منذ 8 مايو في الدوري المحلي ضد جاره أتلتيكو (صفر-1)، وذلك بتخلفه حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع قبل أن يهديه روديغر التعادل والتأهل بكرة رأسية أصيب على إثرها، رافعاً رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة بفارق أربع نقاط أمام لايبزيغ الألماني الفائز على مضيفه سلتيك الإسكتلندي 2-صفر، وخمس أمام شاختار.

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وكان أولكسندر زوبكوف قد افتتح النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 46. لكن تعادل الريال تسبب في عدم تلقي الفريق الإسباني أي هزيمة في 12 مباراة خاضها خلال الموسم الجاري في كل البطولات وضمن به التأهل رسميا لدور الـ16 من البطولة.

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