دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي إلى الدور الـ16 بعد تعادل دورتموند وإشبيلية

القاهرة - بوابة الوسط

بلغ مانشستر سيتي الإنجليزي الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم تعادله السلبي مع مضيفه كوبنهاغن في لقاء أكمله بعشرة لاعبين، وذلك بفضل تعادل بوروسيا دورتموند الألماني 1-1 مع ضيفه إشبيلية الإسباني ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة الثلاثاء.

وقبل جولتين من النهاية، رفع سيتي رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة، وضمن بالتالي أحد المركزين الأولين المؤهلين بعد أن بات في رصيد دورتموند سبع نقاط مقابل اثنتين لكل من إشبيلية وكوبنهاغن.

- مواجهات ثأرية لفض الشراكة في دوري أبطال أوروبا.. الثلاثاء

وأكمل مانشستر سيتي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 30 بعد طرد سيرجيو جوميز. في حين فرض الفريق الإنجليزي سيطرته على مجريات اللقاء منذ بدايته وتوالت محاولاته الهجومية.