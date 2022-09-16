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ميسي على رأس قائمة الأرجنتين لمواجهة هندوراس وجامايكا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 سبتمبر 2022, 03:23 مساء
ميسي على رأس قائمة الأرجنتين لمواجهة هندوراس وجامايكا
ليونيل ميسي نجم باريس سان جرمان الفرنسي. (الإنترنت)
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استدعى مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، نجمي باريس سان جرمان الفرنسي، ويوفنتوس الإيطالي، ليونيل ميسي وأنخل دي ماريا، تواليا لوديتي نهاية سبتمبر الجاري، وذلك ضمن إطار الاستعدادات لمونديال قطر 2022.

وتواجه بطلة العالم للعامين 1978 و1986 هندوراس في ميامي في 23 الشهر الحالي، وثم جامايكا في نيويورك بعدها بأربعة أيام.

وستتحضر الأرجنتين للأمتار الأخيرة قبل العرس الكروي العالمي في قطر بمباراة ودية أخيرة أمام الإمارات في دبي في 16 نوفمبر المقبل، قبل أيام قليلة من افتتاح المونديال.

استدعاء ديبالا
كما استدعى سكالوني المهاجمين الوافد الجديد إلى روما الإيطالي باولو ديبالا، وخوليان ألفاريس (مانشستر سيتي الإنجليزي) ولاوتارو مارتينيس (إنتر الإيطالي) ضمن قائمة ضمت 28 لاعبا.

مواجهة السعودية
ويستهل منتخب «ألبيسيليستي» الذي لم يذق طعم الخسارة في 33 مباراة تواليا، وفقا لـ«فرانس برس»، حملته في مونديال قطر في 22 نوفمبر بمواجهة المملكة العربية السعودية ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا المكسيك وبولندا.

وأحرزت الأرجنتين للمرة الأخيرة الكأس الغالية العام 1986 بقيادة الأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا، قبل أن تخسر في نهائيي 1990 في إيطاليا و2014 في البرازيل.

وجاءت قائمة منتخب الأرجنتين كالتالي:
حراسة المرمى: أرماني، إيميليانو مارتينيز، رولي.

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الدفاع: مونتيل، بيزيلا، مولينا، روميرو، نوهين بيريز، ليساندو مارتينيز، ماركوس أكونيا، فاكوندو ميدينا، نيكولاس تاليافيكو.

الوسط: لياندرو باريديس، غيدو رودريغيز، إينزو فرنانديز، أليكسيس ماك أليستر، رودريغو دي بول، لو سيلسو.

الهجوم: ليونيل ميسي، باولو ديبالا، جوليان ألفاريز، أنخيل دي ماريا، لاوتارو مارتينيز، أنخيل كوريا، خواكين كوريا، تياغو ألمادا وأليخاندرو غوميز.

قائمة منتخب الأرجنتين. (الإنترنت)
قائمة منتخب الأرجنتين. (الإنترنت)
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