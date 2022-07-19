انتصار كبير وجديد لـ«مانشستر يونايتد» في رحلته الخارجية بعد اكتشاف بديل كريستيانو

القاهرة - بوابة الوسط

فاز «مانشستر يونايتد» من جديد، بعد أن أحرز مهاجمه أنطوني مارسيال هدفه الثالث في فترة الإعداد للموسم الجديد، ليقود ناديه للفوز وديًا (3-1) على «كريستال بالاس»، حيث أُقيمت المباراة أمام نحو 76 ألف متفرج في ملبورن.

بذلك يواصل المدرب الجديد إيريك تن هاغ، بدايته الواعدة مع «يونايتد»، عقب الانتصار (4-1) على «ملبورن» فيكتوري، و(4-0) على غريمه المحلي ليفربول، وسجل المهاجم الفرنسي مارسيال، الذي أعير إلى «إشبيلية» في سوق يناير الماضي، الهدف الأول في الدقيقة 17، ونجح بذلك في هز الشباك في المباريات الودية الثلاث في الجولة الآسيوية.

- يايرن ميونيخ يتعاقد مع «دي ليخت» من يوفنتوس ويضعه ضمن الأهداف الكبيرة

- «غلطة سراي» يعير المصري مصطفى محمد لـ«نانت» الفرنسي مقابل 250 ألف يورو

- «سلتيك» الإسكتلندي يضم رسميا الموهبة الأسترالية آرون موي

وأسهم مارسيال أيضًا في هدفي ماركوس راشفورد، وسانشو، قبل أن يقلص «بالاس» الفارق بواسطة جويل وارد بضربة رأس، بعد ركلة ركنية في شباك الحارس ديفيد دي خيا.

ومع اعتذار كريستيانو رونالدو عن عدم الذهاب إلى الجولة الآسيوية لأسباب عائلية، فإن مارسيال شغل مركز المهاجم الأساسي، وتعاون بشكل رائع مع سانشو وراشفورد.

وسيختتم «يونايتد»، الذي احتل المركز السادس في الدوري الموسم الماضي، وفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، استعداداته في أستراليا بمواجهة «أستون فيلا» وديًا في بيرث، السبت المقبل.