«يايرن ميونيخ» يتعاقد مع دي ليخت من «يوفنتوس» ويضعه ضمن الأهداف الكبيرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي «بايرن ميونيخ» بطل ألمانيا لكرة القدم تعاقده رسميًا مع المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت قادمًا من «يوفنتوس» الإيطالي في عقد يمتد لخمس سنوات، حسب ما أعلن النادي البافاري، كما نقلت «فرانس برس».

وقال رئيس «بايرن»، هيربرت هاينر في بيان له: «ماتيس دي ليخت كان أحد أهدافنا الرئيسية، بمثل هذه التعاقدات، فإن الأهداف الكبيرة التي نضعها، يمكن تحقيقها».

وتابع: «سيصبح دي ليخت أحد أعمدة بايرن».

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سبق وأفاد تقرير إعلامي، بأن مسؤولين في «بايرن ميونيخ» الألماني، سيجرون محادثات مع نظرائهم في «يوفنتوس»، حول إمكانية التعاقد مع المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت جريدة «توتوسبورت»: «بعيدًا عن قيام مسؤولي النادي البافاري برحلة إلى إيطاليا، فإن النادي سيكون على استعداد لتقديم عرض جديد، بعد عرض أول بقيمة 75 مليون يورو».

وأوضح التقرير أن اللاعب الهولندي الدولي (22 عامًا)، عاد من إجازته الأسبوعية، فيما يتواجد وكيله أيضًا في المدينة، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد دي ليخت الممتد حتى 2024، 120 مليون يورو، ووفقًا لتقارير متنوعة فإنه يرغب في مغادرة «يوفنتوس» بعد ثلاثة أعوام.