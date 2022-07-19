«سلتيك» الإسكتلندي يضم رسميا الموهبة الأسترالية آرون موي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن بطل الدوري الإسكتلندي «سلتيك»، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع لاعب الوسط الأسترالي آرون موي، والمدافع الألماني موريتز ينتس، وانضم موي (31 عامًا)، من «شنغهاي بورت الصيني، في صفقة مجانية لمدة عامين.

وسيتدرب تحت قيادة مدربه السابق أنجي بوستيكوغلو، الذي كان مدربًا لمنتخب أستراليا، وتعاقد «سلتيك» مع المدافع ينتس (23 عامًا) من «لوريان» الفرنسي، لمدة عام واحد على سبيل الإعارة، مع إمكانية الشراء، بحسب «رويترز».

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وقال بوستيكوغلو: «بالتأكيد أعرف آرون من خلال تدريبي لمنتخب أستراليا، يملك خبرة كبيرة، موريتز لاعب كنا نتابعه منذ فترة، ويسعدني أننا تمكنا من التعاقد معه، أُتيحت لهما بالفعل فرصة لقاء بقية أعضاء الفريق، ومتأكد من أنهم سينسجمون معنًا سريعًا».

آرون موي. (تويتر)