«غلطة سراي» يعير المصري مصطفى محمد لـ«نانت» الفرنسي مقابل 250 ألف يورو

القاهرة - بوابة الوسط

ودع الدولي المصري مصطفى محمد، فريق «غلطة سراي» وجماهيره بالدموع، بكلمات مؤثرة قبل السفر إلى فرنسا، لإجراء الكشف الطبي في «نانت» الفرنسي.

إعارة لـ«نانت» الفرنسي مقابل 250 ألف يورو

وكان غلطة سراي «وافق على إعارة مصطفى محمد إلى نانت الفرنسي لمدة موسم، مقابل 250 ألف يورو، مع خيار الشراء غير الإلزامي، مقابل 5 ملايين و750 ألف يورو»، بحسب وسائل إعلام فرنسية.

ونشرت وكالة «DHA» التركية فيديو، لحظة سفر مصطفى محمد إلى فرنسا، للخضوع إلى الكشف الطبي في «نانت»، تمهيداً للإعلان الرسمي عن الصفقة.

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وقال مصطفى محمد في تصريحات للوكالة التركية، وهو يذرف بالدموع: «سأفتقد الجماهير والفريق وزملائي، بالطبع أبكي لوداع غلطة سراي، سأنتقل إلى صفوف نانت لمدة موسم على سبيل الإعارة».