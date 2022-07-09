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عرض أول بـ75 مليون يورو من «بايرن ميونيخ» لضم دي ليخت

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 يوليو 2022, 02:20 مساء
عرض أول بـ75 مليون يورو من «بايرن ميونيخ» لضم دي ليخت
دي ليخت. (أرشيفية : الإنترنت)
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أفاد تقرير إعلامي، بأن مسؤولين في «بايرن ميونيخ» الألماني، سيجرون محادثات مع نظرائهم في «يوفنتوس»، بعد غد الإثنين، حول إمكانية التعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

قالت جريدة «توتوسبورت»: «بعيدًا عن قيام مسؤولي النادي البافاري برحلة إلى إيطاليا، فإن النادي سيكون على استعداد لتقديم عرض جديد، بعد عرض أول بقيمة 75 مليون يورو».

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وأوضح التقرير أن اللاعب الهولندي الدولي (22 عامًا)، عاد من إجازته اليوم السبت، فيما يتواجد وكيله أيضًا في المدينة، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد دي ليخت الممتد حتى 2024، 120 مليون يورو، ووفقًا لتقارير متنوعة فإنه يرغب في مغادرة «يوفنتوس» بعد ثلاثة أعوام.

وترددت تقارير مفادها بأن «تشيلسي» الإنجليزي مهتم أيضًا بضم دي ليخت، فيما ذكرت جريدة «لاغازيتا ديلو سبورت»، أن «يوفنتوس» سيتركه يرحل في حال وجد بديلًا مناسبًا، ويتردد أن المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي خيار مفضل لدى إدارة النادي.

وكان «يوفنتوس» تعاقد مع النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، في صفقة انتقال حر من «باريس سان جيرمان» الفرنسي، فيما اقترب اللاعب الدولي الفرنسي بول بوغبا من العودة إلى الفريق قادمًا من «مانشستر يونايتد».

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