رسميا.. ماني في بايرن ميونيخ بعقد لـ3 مواسم

القاهرة - بوابة الوسط

سينتقل المهاجم الدولي السنغالي، ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا بعقد لمدة ثلاث سنوات، قادما من ليفربول الإنجليزي، بحسب ما أعلن الناديان، اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان للنادي البافاري «وقّع المهاجم البالغ من العمر 30 عاما على عقد مع حامل الرقم القياسي في بطولة ألمانيا حتى 30 يونيو 2025»، بحسب «فرانس برس».

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ستة مواسم مذهلة مع ليفربول

يأتي ذلك بعد «ستة مواسم مذهلة مع ليفربول»، حيث حقق خلالها ستة ألقاب من بينها الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وصل مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم النجم السنغالي ساديو ماني، أمس الثلاثاء، إلى مدينة ميونيخ الألمانية لإتمام صفقة الانتقال إلى بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني.

وعرضت شبكة «سكاي» التليفزيونية لقطات لوصول ماني على متن طائرة خاصة، قبل خضوعه للفحوص الطبية اللازمة، على أن يوقع بعدها عقدا لمدة ثلاثة أعوام.