Atwasat

صمت مثير لـ«بايرن ميونيخ» أمام صفقة ماني وسط أنباء عن الإتمام مقابل 40 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 يونيو 2022, 04:36 مساء
صمت مثير لـ«بايرن ميونيخ» أمام صفقة ماني وسط أنباء عن الإتمام مقابل 40 مليون يورو
ساديو ماني. (أرشيفية - إنترنت)
alwasat radio

التزم نادي «بايرن ميونيخ» الألماني، اليوم السبت، الصمت، فيما يتعلق بالتقارير التي ذكرت أنه توصل إلى اتفاق لضم النجم السنغالي ساديو ماني من «ليفربول» الإنجليزي، بينما كشف النادي «البافاري» النقاب عن رحيل المدافع لارس لوكاس ماي عن الفريق، للانضمام إلى «لوغانو» السويسري.

وانضم ماي (22 عامًا) إلى «بايرن ميونيخ» كلاعب ناشئ العام 2014، لكنه نادرًا ما شارك مع الفريق الأول، وقضى فترتي إعارة لفريقي «دارمشتادر» و«فيردر بريمن»، وأعلن «بايرن ميونيخ» صفقة انتقال ماي إلى «لوغانو» عبر بيان بموقعه الإلكتروني، وذلك بعد أن ودع أمس الجمعة لاعب خط الوسط الإسباني مارك روكا، الذي انضم إلى «ليدز يونايتد» الإنجليزي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

- اجتماع بين ممثليه و«بايرن ميونيخ».. ساديو ماني يثير الشكوك بشأن مستقبله
- ساديو ماني يحسم الجدل بشأن انتقاله إلى بايرن ميونيخ أو برشلونة

حامل لقب الدوري الألماني لم يعلن أي شيء بشكل رسمي بشأن ساديو ماني، رغم أن تقارير في إنجلترا وألمانيا ذكرت أن الناديين توصلا إلى اتفاق حول انتقال اللاعب، مقابل نحو 40 مليون يورو شاملة المتغيرات.

وتحدث ماني (30 عامًا) بشكل صريح بشأن التفكير في مستقبله مع «ليفربول»، الذي وجد خيارًا بديلًا بالفعل بإتمام صفقة التعاقد مع المهاجم داروين نونيز من «بنفيكا» البرتغالي.

وقد يشكل التعاقد مع ماني أمرًا حاسمًا لـ«بايرن»، في ظل احتمالات رحيل نجم الهجوم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى «برشلونة» الإسباني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصقور يعود بعد 14 عاما وأساريا ضيفا لأول مرة في الدوري الليبي الممتاز

الصقور يعود بعد 14 عاما وأساريا ضيفا لأول مرة في الدوري الليبي الممتاز
«تنظيم الدولة الإسلامية» يتمدد في منطقة الساحل الأفريقي والمجازر لا تتوقف

«تنظيم الدولة الإسلامية» يتمدد في منطقة الساحل الأفريقي والمجازر لا تتوقف
مصر تتسلم قطعا أثرية ضبطتها السلطات الكويتية

مصر تتسلم قطعا أثرية ضبطتها السلطات الكويتية
أنباء عن جزء جديد من «غايم أوف ثرونز»

أنباء عن جزء جديد من «غايم أوف ثرونز»
انخفاض قياسي لأسعار النفط في ختام تعاملات الأسبوع

انخفاض قياسي لأسعار النفط في ختام تعاملات الأسبوع
معاناة البشر نفسيا تتفاقم

معاناة البشر نفسيا تتفاقم
انتهت الأهلي طرابلس 2 - 1 والاتحاد مباشر عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت الأهلي طرابلس 2 - 1 والاتحاد مباشر عبر قناة الوسط «WTV»
روسيا: الاتحاد الأوروبي «يتلاعب» بأوكرانيا عبر طرح احتمال انضمامها إلى التكتل

روسيا: الاتحاد الأوروبي «يتلاعب» بأوكرانيا عبر طرح احتمال انضمامها إلى التكتل
بعد فضيحة «السالمونيلا».. استئناف العمل بمصنع «فيريرو» في بلجيكا

بعد فضيحة «السالمونيلا».. استئناف العمل بمصنع «فيريرو» في بلجيكا
المفوضية الأوروبية تؤيد منح أوكرانيا وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

المفوضية الأوروبية تؤيد منح أوكرانيا وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
دخل بـ«أوراق مزورة».. النيابة العامة تكشف ملابسات توريد غاز سام إلى ليبيا

دخل بـ«أوراق مزورة».. النيابة العامة تكشف ملابسات توريد غاز سام إلى ليبيا
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يزور تركيا الأربعاء المقبل

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يزور تركيا الأربعاء المقبل
السايح: في هذه الحالة يمكن إجراء الانتخابات في 2022

السايح: في هذه الحالة يمكن إجراء الانتخابات في 2022
ديربي الكرة الليبية بصافرة أجنبية

ديربي الكرة الليبية بصافرة أجنبية
جريدة «الوسط»: الدستور والأمن يقودان اجتماعات الساعات الأخيرة في القاهرة

جريدة «الوسط»: الدستور والأمن يقودان اجتماعات الساعات الأخيرة في القاهرة
الصين تطلق حاملة طائرة ثالثة

الصين تطلق حاملة طائرة ثالثة
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: المرتزقة الأجانب تهديد أمني.. واحتلال عابر للحدود

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: المرتزقة الأجانب تهديد أمني.. واحتلال عابر ...
مصر تلغي جميع قيود كورونا على دخول المصريين والأجانب

مصر تلغي جميع قيود كورونا على دخول المصريين والأجانب
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الظهرة والصقور الأقرب للعودة إلى دوري الأضواء
الظهرة والصقور الأقرب للعودة إلى دوري الأضواء
رسميا.. الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن رحيل إيهاب جلال
رسميا.. الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن رحيل إيهاب جلال
إنفانتينو يوجه كلمة للمنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 في قطر
إنفانتينو يوجه كلمة للمنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 في قطر
التونسية أنس جابر إلى ربع نهائي دورة برلين للتنس
التونسية أنس جابر إلى ربع نهائي دورة برلين للتنس
رئيس الريال يتحدث عن مبابي: بات في طي النسيان.. ولكن
رئيس الريال يتحدث عن مبابي: بات في طي النسيان.. ولكن
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
في بيان رسمي انفصال بيكيه وشاكيرا بسبب الخيانة
في بيان رسمي انفصال بيكيه وشاكيرا بسبب الخيانة...
بالفوز على ليفربول.. ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا 2022 للمرة الـ14 في تاريخه
بالفوز على ليفربول.. ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا 2022......
منتخب الأرجنتين بطلاً لكأس السوبر الأوروبي الأميركي الجنوبي «فيناليسيما»
منتخب الأرجنتين بطلاً لكأس السوبر الأوروبي الأميركي الجنوبي ......
رولان غاروس: نادال يجرد ديوكوفيتش من اللقب ويبلغ نصف النهائي للمرة 15
رولان غاروس: نادال يجرد ديوكوفيتش من اللقب ويبلغ نصف النهائي......
شاهد .. ميسي يسجل خماسية تاريخية تقود الأرجنتين لاكتساح إستونيا
شاهد .. ميسي يسجل خماسية تاريخية تقود الأرجنتين لاكتساح ......
المزيد
أوساكا تنسحب من بطولة «ويمبلدون» بسبب الإصابة
أوساكا تنسحب من بطولة «ويمبلدون» بسبب الإصابة...
«آرسنال» يعلن تجديد عقد نجمه نكيتياه.. ويمنحه الرقم «14»
«آرسنال» يعلن تجديد عقد نجمه نكيتياه.. ويمنحه الرقم «14»...
صمت مثير لـ«بايرن ميونيخ» أمام صفقة ماني وسط أنباء عن الإتمام مقابل 40 مليون يورو
صمت مثير لـ«بايرن ميونيخ» أمام صفقة ماني وسط أنباء عن ......
رئيس الريال يتحدث عن مبابي: بات في طي النسيان.. ولكن
رئيس الريال يتحدث عن مبابي: بات في طي النسيان.. ولكن...
التونسية أنس جابر إلى ربع نهائي دورة برلين للتنس
التونسية أنس جابر إلى ربع نهائي دورة برلين للتنس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط