صمت مثير لـ«بايرن ميونيخ» أمام صفقة ماني وسط أنباء عن الإتمام مقابل 40 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط

التزم نادي «بايرن ميونيخ» الألماني، اليوم السبت، الصمت، فيما يتعلق بالتقارير التي ذكرت أنه توصل إلى اتفاق لضم النجم السنغالي ساديو ماني من «ليفربول» الإنجليزي، بينما كشف النادي «البافاري» النقاب عن رحيل المدافع لارس لوكاس ماي عن الفريق، للانضمام إلى «لوغانو» السويسري.

وانضم ماي (22 عامًا) إلى «بايرن ميونيخ» كلاعب ناشئ العام 2014، لكنه نادرًا ما شارك مع الفريق الأول، وقضى فترتي إعارة لفريقي «دارمشتادر» و«فيردر بريمن»، وأعلن «بايرن ميونيخ» صفقة انتقال ماي إلى «لوغانو» عبر بيان بموقعه الإلكتروني، وذلك بعد أن ودع أمس الجمعة لاعب خط الوسط الإسباني مارك روكا، الذي انضم إلى «ليدز يونايتد» الإنجليزي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

- اجتماع بين ممثليه و«بايرن ميونيخ».. ساديو ماني يثير الشكوك بشأن مستقبله

- ساديو ماني يحسم الجدل بشأن انتقاله إلى بايرن ميونيخ أو برشلونة

حامل لقب الدوري الألماني لم يعلن أي شيء بشكل رسمي بشأن ساديو ماني، رغم أن تقارير في إنجلترا وألمانيا ذكرت أن الناديين توصلا إلى اتفاق حول انتقال اللاعب، مقابل نحو 40 مليون يورو شاملة المتغيرات.

وتحدث ماني (30 عامًا) بشكل صريح بشأن التفكير في مستقبله مع «ليفربول»، الذي وجد خيارًا بديلًا بالفعل بإتمام صفقة التعاقد مع المهاجم داروين نونيز من «بنفيكا» البرتغالي.

وقد يشكل التعاقد مع ماني أمرًا حاسمًا لـ«بايرن»، في ظل احتمالات رحيل نجم الهجوم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى «برشلونة» الإسباني.