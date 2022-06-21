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ماني يصل ميونيخ على متن طائرة خاصة للكشف الطبي في البايرن والإعلان الرسمي.. الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 يونيو 2022, 04:05 مساء
ماني يصل ميونيخ على متن طائرة خاصة للكشف الطبي في البايرن والإعلان الرسمي.. الأربعاء
ساديو ماني يصل ميونيخ. (تويتر)
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وصل مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم النجم السنغالي ساديو ماني، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة ميونيخ الألمانية لإتمام صفقة الانتقال إلى بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني.

وعرضت شبكة سكاي التليفزيونية لقطات لوصول ماني على متن طائرة خاصة، قبل خضوعه للفحوص الطبية اللازمة، على أن يوقع بعدها عقدًا لمدة ثلاثة أعوام، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت مجلة «كيكر» الرياضية أن بايرن ميونيخ سيقدم ماني لوسائل الإعلام كلاعب جديد بالفريق، غدًا الأربعاء.

ولم يعلن أي من ليفربول أو بايرن ميونيخ عن الصفقة بشكل رسمي، لكن تردد أنهما اتفقا على انتقال اللاعب مقابل 32 مليون يورو (33.7 مليون دولار)، وقد تصل قيمة الصفقة إلى 41 مليون يورو عبر متغيرات.

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