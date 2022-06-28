المغرب بطلا لكأس العرب لكرة قدم الصالات

القاهرة - بوابة الوسط

تُوِّج المنتخب المغربي بلقب بطولة كأس العرب لكرة القدم للصالات، بعد فوزه على نظيره العراقي بثلاثية نظيفة، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الثلاثاء داخل صالة الخضراء بمدينة الدمام السعودية.

وتوج نائب وزير الرياضة بالمملكة العربية السعودية الأستاذ بدر القاضي، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة الأستاذ جمال علام والأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاءالله السلمي والأمين العام للاتحاد السعودي الأستاذ إبراهيم القاسم منتخب المغرب بكأس العرب.

تاريخ البطولة

يشار إلى أن النسخة الأولى للبطولة، استضافتها مصر العام 1998، بمشاركة منتخبات مصر وليبيا والمغرب والأردن والجزائر وفلسطين والسودان والصومال، وتوج ببطولتها مصر وجاء المغرب ثانيًا وليبيا ثالثًا.

والنسخة الثانية أقيمت في العام 2005 بمصر، بمشاركة منتخبات ليبيا ومصر ولبنان والجزائر والعراق وتونس وفلسطين والمغرب، وفازت مصر باللقب وجاء المغرب ثانيًا، ولبنان ثالثًا، وليبيًا رابعًا.

والنسخة الثالثة، استضافتها ليبيا العام 2007، بمشاركة منتخبات ليبيا والجزائر وتونس ولبنان والمغرب ومصر والعراق، وتوجت ليبيا باللقب.

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تتويج ليبيا بنسخة 2008

البطولة الرابعة، استضافتها مصر العام 2008 بمشاركة منتخبات ليبيا ومصر والأردن والجزائر والعراق وتونس وسورية ولبنان واليمن، وتُوجت ليبيا باللقب وجاءت مصر ثانيا والأردن ثالثا.

البطولة الخامسة، استضافتها مصر العام 2021، بمشاركة منتخبات مصر وموريتانيا والبحرين والكويت والمغرب والإمارات والسعودية وجزر القمر، وتُوج المغرب باللقب وجاءت مصر ثانيًا.