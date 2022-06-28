المغرب يلتقي العراق في نهائي كأس العرب للصالات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يسدل الستار اليوم الثلاثاء بمدينة الدمام السعودية على بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات، والمباراة النهائية ستجمع منتخب المغرب الذي فاز في نصف النهائي على مصر بخمسة أهداف مقابل هدفين، والعراق تأهل بعد فوزه على الكويت بهدفين لهدف.

يشار إلى أن النسخة الأولى للبطولة، استضافتها مصر العام 1998، بمشاركة منتخبات مصر وليبيا والمغرب والأردن والجزائر وفلسطين والسودان والصومال، وتوج ببطولتها مصر وجاء المغرب ثانيا وليبيا ثالثا.

والنسخة الثانية أقيمت في العام 2005 بمصر، بمشاركة منتخبات ليبيا ومصر ولبنان والجزائر والعراق وتونس وفلسطين والمغرب، وفازت مصر باللقب وجاء المغرب ثانيا، ولبنان ثالثا، وليبيا رابعا.

والنسخة الثالثة، استضافتها ليبيا العام 2007، بمشاركة منتخبات ليبيا والجزائر وتونس ولبنان والمغرب ومصر والعراق، وتوجت ليبيا باللقب.

تتويج ليبيا بنسخة 2008

البطولة الرابعة، استضافتها مصر العام 2008 بمشاركة منتخبات ليبيا ومصر والأردن والجزائر والعراق وتونس وسورية ولبنان واليمن، وتوجت ليبيا باللقب وجاءت مصر ثانيا والأردن ثالثا.

البطولة الخامسة، استضافتها مصر العام 2021، بمشاركة منتخبات مصر وموريتانيا والبحرين والكويت والمغرب والإمارات والسعودية وجزر القمر، وتوج المغرب باللقب وجاءت مصر ثانيا.