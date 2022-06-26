المنتخب المغربي يهزم مصر.. ويتأهل لنهائي البطولة العربية للصالات

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل المنتخب المغربي لكرة الصالات، إلى نهائي البطولة العربية لكرة قدم الصالات 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، في صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية.

وفاز المنتخب المغربي على نظيره المنتخب المصري بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، في مباراة نصف نهائي البطولة.

وحقق جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبي المغرب ومصر لاعب المنتخب المغربي سفيان المسرار.

- المغرب تلتقي مصر.. والعراق تتبارى مع الكويت في نصف نهائي كأس العرب للصالات

- المنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالات يغادر كأس العرب

وكان منتخب المغرب تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على منتخب ليبيا بنتيجة 3-0، بينما صعد منتخب مصر لنفس الدور بعد الفوز على المنتخب الموريتاني بنتيجة 3-2.

ومن المقرر أن ينتظر منتخب المغرب الفائز من مواجهة العراق والكويت، لخوض نهائي البطولة العربية لكرة قدم الصالات 2022.