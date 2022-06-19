المنتخب السعودي يتوج بكأس أمم آسيا تحت 23 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط

تُوِّج المنتخب السعودي الأولمبي، مساء اليوم الأحد، بكأس آسيا تحت 23 عامًا، بعد الفوز على أوزبكستان في المباراة النهائية بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد.

وسجل اللاعب أحمد الغامدي الهدف الأول للمنتخب السعودي في الدقيقة 48، قبل أن يضيف فراس البريكان الهدف الثاني في الدقيقة 75.

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وكان الأخضر الأولمبي قد تأهل إلى المباراة النهائية على حساب أستراليا، بينما وصل المنتخب الأوزبكي لنفس الدور على حساب اليابان.