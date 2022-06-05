المنتخب السعودي يخسر أولى تجاربه في بداية الإعداد لكأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أمام نظيره الكولومبي، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب نويفا لا كوندومينا بمدينة مورسيا الإسبانية، في أولى مباريات «الأخضر» التجريبية قبل مونديال قطر 2022.

واستقبلت شباك حارس المنتخب السعودي، محمد العويس، هدفًا مبكرًا، في الدقيقة (9)، سجله اللاعب الكولومبي رفائيل بوري، ومنعت العارضة هدفًا ثانيًا.

وغاب المدير الفني للأخضر، المدرب الفرنسي هيرفي رينارد عن المباراة، بعد تعرضه لوعكة صحية، وقاد المواجهة مساعده لوران بونادي.

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